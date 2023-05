Eintracht-Trainerkandidat Dino Toppmöller: Der Spielerflüsterer

Von: Thomas Kilchenstein

Dino Toppmöller ist aussichtsreichster Kandidat auf die Oliver-Glasner-Nachfolge bei Eintracht Frankfurt.

Der Ruf, der Dino Toppmöller aus München vorauseilt, ist auf den ersten Blick exzellent. Allerdings ist das Lob aus Bayern ein wenig vergiftet: Dino Toppmöller, der als der heißeste Kandidat auf die Nachfolge von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt gehandelt wird, gilt als einer der besten Co-Trainer im ganzen Land. Allenthalben wird seine Sozialkompetenz hervorgehoben, sein Intelligenz, sein Umgang mit der Mannschaft. Beim FC Bayern, wo er seit 2021 bis zu seinem unerquicklichen Ende im März dieses Jahres Julian Nagelsmann assistierte, war er „der Spielerflüsterer“, einer, dem die Profis vertrauten.

Weil er ein angenehmes, empathisches Wesen hat, unkompliziert in der Ansprache ist, auf Augenhöhe, auch mit den Superstars, kommuniziert. Gerade für die frankophonen Spieler war er dank seiner fließenden Französisch-Kenntnisse erster Ansprechpartner. „Ich glaube“, hat Dino Toppmöller einmal in einem Interview gesagt, „dass Menschenführung etwas wichtiger ist als das reine Fachwissen.“ Eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, sei ein wesentlicher Teil des Erfolgs. Ein Coach solle die individuellen Anlagen der Spieler verbessern, nicht sie quälen, erklärte Toppmöller einmal seine Herangehensweise.

Die große Frage freilich ist: Kann Dino Toppmöller auch Chef? Noch dazu möglicherweise bei einem Klub wie Eintracht Frankfurt, der eine sehr spezielle Dynamik und Wucht zu entfalten pflegt?

Als Trainer eines Bundesligaklubs steckt man in einer komplett anderen Rolle. Da muss man entscheiden, auch unpopuläre Dinge tun, muss den Ton treffen, muss vorangehen, braucht eine klare Strategie. Da ist eine Persönlichkeit gefragt, einer mit Charisma. Ist Dino Toppmöller, vor seiner Bayern-Zeit bereits bei RB Leipzig in gleicher Funktion an der Seite von Nagelsmann tätig, alleine schon gut und kompetent genug für die Kabine?

Es gibt einige, die trauen das dem 42-Jährigen locker zu. An erster Stelle natürlich Vater Klaus, selbst Trainer, einst bei Eintracht Frankfurt, wo er „Fußball 2000“ spielen ließ, Bayer Leverkusen, denen er drei Vizetitel in Champions League, Pokal und Bundesliga bescherte, und dem VfL Bochum, den er in den Uefa-Cup lotste. „Ich traue ihm absolut zu, dass er mal Cheftrainer wird in der Bundesliga.“ Und er weiß auch, warum: „Dino ist an der Seitenlinie ruhiger als ich es früher war. Er raucht nicht, ist ein Fitnessapostel. Er kommt nach seiner Mutter, sie ist auch so schlank“, sagte der mittlerweile 71-Jährige.

Hat zumindest schon mal eine Eintracht-Vergangenheit: Dino Toppmöller, einst 16 Mal für die Hessen am Ball. © Imago

Erfolge mit F91 Düdelingen

Beim FC Bayern München war Dino Toppmöller zeitweise auch schon erster Mann, im Herbst 2021, als Nagelsmann wegen einer Corona-Erkrankung in seiner Küche unabkömmlich war, drei Siege, unter anderem gegen Benfica Lissabon (4:0), standen da zu Buche, aber auch eine peinliche 0:5-Klatsche im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Absolutes Neuland ist die Chefposition für Dino Toppmöller nicht, allerdings nicht in dieser Größenordnung: Von 2016 bis 2019 war Toppmöller Junior der Coach bei F91 Düdelingen, einem Klub aus Luxemburg, mit dem er das Kunststück schaffte, sich für den Europacup zu qualifizieren und sich dabei unter anderem sehr achtbar gegen den AC Mailand aus der Affäre zog. Für Düdelingen, ein 22 000 Einwohner zählendes Städtchen im Kanton Etsch, hat er selbst auch gespielt, ebenso wie als Spielertrainer für FC RM Hamm Benfica, ebenfalls im Großherzogentum.

Dino Toppmöller, der seinen Vornamen der italienischen Legende Dino Zoff verdankt, einem Mann, den der frühere FCK-Profi Klaus verehrte, hat zudem auch eine Vergangenheit im Rhein-Main-Gebiet. Von 2002 bis 2003 spielte er bei der Eintracht, er machte 16 Spiele und schoss als offensiver Mittelfeldspieler drei Tore. Er gehörte zu jener Elf, die im letzten Spiel 2003 beim wundersamen 6:3-Erfolg über den SSV Reutlingen unter Willi Reimann in die erste Liga aufstieg. Allerdings wurde er nach einer Stunde beim Stand von 3:3 ausgewechselt.

Seine Frankfurter Zeit empfand er dennoch als prägend, noch heute ärgert er sich ein bisschen, sich nach dem Aufstieg „verzockt“ zu haben. Er habe zu viel Gehalt gefordert, weswegen die Eintracht seinerzeit ihr Angebot zurückgezogen hat. Später spielte er zwei Jahre (von 2006 bis 2008) beim Nachbarn Kickers Offenbach. Mit dem VfL Bochum, eine weitere seiner zwölf Stationen als Aktiver, schafft er ebenfalls den Aufstieg. Zu einem Bundesligaspiel aber hatte es für den Familienvater aus Wadern im Saarland nie gereicht.

Im Grunde ist Dino Toppmöller nach seinen Lehrjahren als Co-Trainer bei zwei Spitzenklubs an dem entscheidenden Punkt seiner Laufbahn angelangt. Wenn nicht jetzt, wann soll er dann den Sprung auf den Chefsessel wagen? Ob Eintracht Frankfurt der richtige Klub für ihn ist? Die Fußstapfen in Frankfurt - Niko Kovac, Adi Hütter, Oliver Glasner - sind keine kleinen, nicht nur für den Kandidaten Toppmöller.