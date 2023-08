Kolo Muani macht Druck auf Eintracht Frankfurt

Von: Thomas Kilchenstein

Steht vor dem Absprung: Randal Kolo Muani. © Oliver Vogler / Imago Images

Stürmer will Eintracht Frankfurt unbedingt gen Paris verlassen. Die Hessen blocken, holen brasilianischen Torwart Santos und verkaufen Lindström zum SSC Neapel. Lenz steht vor Wechsel zu RB Leipzig.

Was erwartet worden war, ist nun fix: Jesper Lindström verlässt Eintracht Frankfurt und geht nach Italien zum Meister SSC Neapel. Der 23-jährige hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis 2026, weshalb die Hessen eine stattliche Ablösesumme von rund 34 Millionen Euro kassieren.



Lindström verlässt Eintracht Frankfurt

Lindström war im Sommer 2021 als dänischer Meister von Bröndby IF zur Eintracht gekommen. Wettbewerbsübergreifend absolvierte der Offensivmann 80 Pflichtspiele für die Eintracht und nahm an der WM 2022 teil. Sportvorstand Markus Krösche sagte zum Wechsel: „Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Seine Zeit in Frankfurt war auch geprägt von einer starken individuellen Entwicklung, die auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir als Klub in der Lage sind, hochtalentierte Spieler auf das nächste Level zu heben.“ Als Ersatz für den Lindström ist weiterhin Farés Chaibi im Gespräch vom FC Toulouse, aktuell Elfter der französischen Ligue 1.



Noch bevor die Eintracht am Dienstagabend den Verkauf von Lindström offiziell machte, vermeldete der Fußball-Bundesligisten die Verpflichtung des brasilianischen Torwarts Kaua Santos. Der brasilianische Juniorennationaltorhüter kommt vom Traditionsklub CR Flamengo zur Eintracht, bei der der 20-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat.



Lindström weg, Santos da – und Kolo Muani?

Bei Flamengos U20-Team, das die heimische Juniorenmeisterschaft gewann, war Santos Stammtorhüter. Bei der U20-Südamerikameisterschaft Anfang dieses Jahres zählte er zum Aufgebot der brasilianischen Auswahl, die ungeschlagen den Titel gewann. Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung äußerte, man sei bei der Eintracht überzeugt, „dass wir ein großes Torhütertalent verpflichten konnten“.



Zwei Tage vor dem Spiel gegen Lewski Sofia um den Einzug in die Conference League, einem Minimalziel des Klubs, macht Randal Kolo Muani Druck, auf dass die Eintracht ihn zu Paris Saint-Germain ziehen lassen möge. „Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt“, sagte der französische Nationalspieler dem TV-Sender Sky am Dienstag und bat zugleich um seine Freigabe für einen Wechsel: „Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird.“ Die Frankfurter haben laut Sky ein verbessertes Angebot von PSG über 80 Millionen Euro für Kolo Muani abgelehnt. Der 24-Jährige selbst soll sich mit Paris bereits vor Wochen auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Kolo Muanis Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 30. Juni 2027.



Lenz vor Wechsel zu RB Leipzig?

Derweil bahnt sich ein Transfer des Linksverteidigers Christopher Lenz an. Der 28-Jährige soll sich RB Leipzig anschließen, dort ist er als Backup für David Raum vorgesehen, als einer, der zudem in einer Viererabwehrkette agieren kann. Das kann Lenz, der in Frankfurt in seinen beiden Jahren keine tiefen Spuren hinterlassen hat, allerdings hat er im Europa League-Finale einen Elfmeter verwandelt.



Der verletzungsanfällige Linksfuß hatte immerhin am Sonntag in Mainz beim späten Ausgleichstor seine Füße im Spiel. Bis zu zwei Millionen Euro wollen sich die Leipziger die Dienste von Lenz kosten lassen. Die Hessen legen ihm keine Steine in den Weg – für die Conference League war Lenz schon nicht mehr gemeldet worden. Für ihn könnte Niels Nkounkou vom französischen Zweitligisten AS Saint Etienne kommen.



Eintracht-Held Borré vor Abflug

Und schließlich ist auch noch Rafael Borré einer, den die Eintracht ziehen lassen will. Aktuellstes Gerücht ist der FC Valencia, der den Europapokalhelden verpflichten möchte. Aber auch CD Cruz Azul, Lokomotive Moskau, River Plate Buenos Aires, Olympique Piräus und Olympique Lyon sollten Interesse am Kolumbianer gehabt haben. Doch der 27-Jährige spielt immer noch im Dress der Eintracht – wenn auch keine Rolle mehr.



Zwei Tage noch, dann hat die liebe Seele Ruh.