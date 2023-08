Komplizierter Ablöse-Poker: Platzt Transfer von Eintracht-Wunschspieler?

Von: Andre Oechsner

Zwischen Eintracht Frankfurt und Niels Nkounkou ist bereits alles geregelt. Die Ablöseverhandlungen könnten der SGE aber noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Frankfurt/Saint-Étienne – Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger hat sich Eintracht Frankfurt schon länger auf Niels Nkounkou festgelegt. Vor einem Monat war in Frankreich bereits davon zu lesen, dass sich die Adlerträger mit dem Spieler über eine Zusammenarbeit einig sind. Das Problem an der Sache sind die auftretenden Schwierigkeiten bei den Ablöseverhandlungen mit Nkounkous Klub AS Saint-Étienne.

Niels Nkounkou Geboren: 01. November 2000 (Alter 22 Jahre), Pontoise Verein: AS St.-Étienne Position: Linker Verteidiger Marktwert: 5 Millionen Euro

Eintracht Frankfurt tut sich schwer im Poker um Niels Nkounkou

Bei Eintracht Frankfurt gibt es tatsächlich noch andere Transferthemen als den womöglich bevorstehenden Mega-Wechsel von Randal Kolo Muani. Die SGE-Planer haben Nachbesserungsbedarf auf der linken Abwehrseite ausgemacht und mit Niels Nkounkou ihren Wunschspieler gefunden.

Bis der 22-Jährige seine Arbeit am Stadtwald aufnehmen kann, dürfte es aber wohl noch etwas dauern. Der TV-Sender Sport1 berichtet im Fall Nkounkou von einem zähen Ablösepoker, in dem sich die Eintracht nicht nach oben und Saint-Étienne nicht so recht nach unten bewegen würde.

Niels Nkounkou ist Wunschspieler von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Frederic Chambert

Eintracht Frankfurt scheiterte mit Angebot für Niels Nkounkou

Der französische Zweitligist soll bereits eine erste Frankfurter Offerte zurückgewiesen haben, die sich auf sechs Millionen Euro plus Bonuszahlungen belaufen hat. Von einer Einigung scheinen die verhandelnden Klubs derweil noch ziemlich weit entfernt. Die Rede ist von einer Differenz zwischen zwei und drei Millionen Euro.

Platzt der schon ziemlich sicher geglaubte Eintracht-Deal mit Nkounkou also noch? Es bleibt zumindest festzuhalten, dass sich der Teilnehmer an der Playoffrunde zur Gruppenphase der Conference League, in der es am Donnerstag kommender Woche zunächst auswärts gegen Levski Sofia geht, schon längst mit Nkounkou einig ist.

Niels Nkounkou drängt auf Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Die künftige Partnerschaft, über die schon Mitte Juli Einigkeit erzielt wurde, soll langfristiger Natur sein. Nkounkous Verpflichtung könnte dafür sorgen, dass Christopher Lenz (28) in den nächsten Transferwochen noch an einen anderen Verein abgegeben wird. Aber immer mit dem Hinweis, dass der Nkounkou-Deal noch nicht auf der Zielgeraden ist.

Sorgen, dass der avisierte Wechsel aus Sicht des Spielers noch platzen könnte, muss die Eintracht schon mal nicht haben. Nkounkou hatte in einem aufgeregten Interview bereits wenig begeistert klargemacht, dass er Saint-Étienne verlassen will: „Sie wissen genau, was ich denke. Ich habe es schon am letzten Liga-Spieltag und seitdem viele Male gesagt: Ich habe die Ambition, erstklassig zu spielen. [...] Einen Spieler gegen seinen Willen zu halten, ist meiner Meinung nach nicht richtig.“

Niels Nkounkou war Überflieger in der Ligue 2

In Frankreichs Ligue 2 war Nkounkou in der zurückliegenden Saison einer der Überflieger. Das ist umso eindrücklicher, weil Saint-Étienne die Spielzeit lediglich auf dem enttäuschenden 8. Platz abgeschlossen hatte. Nkounkou glänzte mit sechs Toren und acht Vorlagen, als Belohnung spielte er für Frankreich als Stammkraft bei der U21-Europameisterschaft. Saint-Étienne aktivierte deshalb die mit dem FC Everton vereinbarte Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. (aoe)