Eintracht-Neuzugang Bautista - eine Wette auf die Zukunft

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Langfristiges Projekt: Bautista mit Krösche (li.) und Hardung (re.). © Eintracht Frankfurt

Der Transfer des 18 Jahre alten Bautista zeigt: Eintracht Frankfurt geht den Weg konsequent weiter, Talente zu holen und sie zu fördern

So wirklich viele Informationen lassen sich zu Davis Carlos Bautista Medina, dem neusten Neuen der Frankfurter Eintracht, nun wirklich nicht zusammentragen. Okay, der Bursche ist gerade mal 18 Jahre alt, spielt in seiner ecuadorianischen Heimat für SD Aucas aus der Hauptstadt Quito und in der U-20-Nationalmannschaft. Letztmalig im Februar beim 1:1 gegen Venezuela. Davis Bautista ist Abwehrspieler, Innenverteidiger, guter linker Fuß, 1,84 Meter groß, erst am Donnerstag mit einem Vertrag beim hessischen Bundesligisten bis 2028 ausgestattet. Und von seinem neuen Arbeitgeber wird er, logisch, als „hochtalentiert“ angepriesen. Feine Sache.

Doch natürlich, und das hat niemand aus dem Eintracht-Zirkel ernsthaft behauptet, wird der junge Mann erst einmal keine große Rolle spielen beim Conference-League-Starter vom Main, er soll „behutsam“ aufgebaut werden, „Schritt für Schritt“, wie Sportdirektor Timmo Hardung sagt. Bautista soll sich erst einmal an das neue Land, die andere Kultur und Mentalität in Europa gewöhnen. Der „ambitionierte Sprung“ (Hardung) von Südamerika hinüber auf den alten Kontinent ist nicht leicht, gerade für junge Menschen. „Aber wir trauen ihm das zweifelsohne zu.“

Ndicka sagt tschüss

Dennoch muss man schon eine gewisse Stärke und Robustheit mentaler Natur mitbringen. Oder sie sich aneignen, um den großen Traum, hier eine Karriere zu starten und als gemachter Mann irgendwann wieder zurück in die Heimat zu gehen, Realität werden zu lassen. Einige schaffen es, die meisten nicht.

Hardung ordnet den Transfer als Zukunftsprojekt ein: „Neben dem Blick auf die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Kaders wollen wir auch immer die langfristigen Perspektiven im Auge behalten.“ Die Eintracht erwägt daher, den Akteur auszuleihen, um ihm zu Spielpraxis zu verhelfen. „Das ziehen wir in Betracht“, sagt Hardung. Und erscheint sinnvoll. Dass er sich im Stahlbad Bundesliga aus dem Stand durchbeißt, darf bezweifelt werden, zumal er bei seinem aktuellen Klub keinen Spielbetrieb im Profibereich nachweisen kann.

Man kann natürlich trefflich darüber streiten, ob es Sinn macht, einen blutjungen Kerl vom anderen Ende der Welt zu holen. Oder ob man so einen nicht auch in Europa findet, vielleicht sogar im eigenen Stall. Und doch ist es zumindest nachvollziehbar, einen solch unbeleckten, unfertigen Spieler zu verpflichten – wenn man zumindest von seinen Anlagen und prinzipiellen Fähigkeiten überzeugt ist. So kann man ihn prüfen, reifen lassen und dann entscheiden, ob es irgendwann Sinn macht oder nicht. Das Risiko für den Verein ist gering, die Gehaltskosten sind überschaubar.

Bautista übrigens kommt auf Empfehlung des Beraters Peter Graetzer nach Frankfurt. Seine Agentur hat sich auf den südamerikanischen und dort speziell auf den ecuadorianischen Markt spezialisiert. Sein stärkstes Pferd im Stall: Willian Pacho, der Verteidiger, der just mit Royal Antwerpen belgischer Meister wurde und dessen Dienste sich die Eintracht bis 2028 gesichert hat.

Der Ecuadorianer, 21 erst, galt als stärkster Abwehrspieler in Belgien, weshalb die Frankfurter tief in die Tasche greifen und neun Millionen Euro zahlen mussten. Die Verantwortlichen sind sich sicher, einen hervorragenden Fang gemacht zu haben. „Für uns ist das ein wichtiger Transfer“, sagt Sportvorstand Markus Krösche. „Er ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit.“

Der Nationalspieler wird Evan Ndicka ersetzen, der sich AS Rom angeschlossen hat und sich nun pathetisch verabschiedet hat. „Das Trikot mit dem Adler getragen zu haben, den Klub und die Stadt zu repräsentieren, war ein Privileg für mich“, schrieb er bei Instagram. „Ich werde immer dankbar sein. Tschüss, au revoir und auf Wiedersehen.“

Auffällig, das lässt sich an den Transfers der beiden Südamerikaner ablesen, ist, dass die Eintracht ihren Weg konsequent weitergeht, junge Talente zu holen, sie zu fördern, besser zu machen und sie dann vielleicht mal für sündhaft viel Geld weiterzuverkaufen. Auch der US-Amerikaner Paxten Aaronson sowie der schwedische Rohdiamant Hugo Larsson fallen in diese Kategorie, auch er war nicht günstig, annähernd zehn Millionen (inklusive Boni) muss die Eintracht bringen. Kein Pappenstiel. „Wir sehen uns nicht als Ausbildungsverein. Wir holen Spieler, um sie weiterzuentwickeln, aber in erster Linie, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt Sportvorstand Markus Krösche, räumt aber ein: „Wenn Spieler sich deutlich schneller entwickeln als der Klub, bin ich bereit, sie ziehen zu lassen.“ Paradebeispiel ist Randal Kolo Muani. Vor einem Jahr ablösefrei geholt, jetzt 100 Millionen wert. Das gab’s wohl noch nie. Und klappt nicht immer, auch bei Krösche nicht.

Nur mit Jungen geht’s nicht

Der Manager lag schon daneben, holte Spieler wie Jens Petter Hauge, Luca Pellegrini oder Lucas Alario. Aber es passiert nun mal, dass ein Spieler nicht funktioniert, dass es – aus welchen Gründen auch immer - nicht passt, Garantien gibt es keine. Das war aber schon früher so, wird in der verklärten Rückschau aber nicht selten ausgeblendet: Fredi Bobic und Ben Manga etwa holten auch Spieler wie Chico Geraldes, Andersson Ordonez, Allan Souza oder Ali Akman.

Und klar ist auch: Nur mit jungen Spielern geht es nicht, man braucht eine Achse mit erfahrenen Recken, die die anderen führen. Deshalb hoffen sie immer noch auf Robin Koch von Leeds, doch da kommen täglich neue Interessenten hinzu, jetzt hat neben Manchester United und Newcastle auch noch Ligakonkurrent Bayern Leverkusen den Hut in den Ring geworfen. Wird schwierig.

Ein solcher Transfer wird also nur klappen, wenn sich der Spieler zu 100 Prozent zu dem Projekt Eintracht bekennt und dafür finanzielle Abstriche machen würde. Ob das bei Koch so kommt?

Abschreckendes Beispiel in der Gegenrichtung: Houssem Aouar. Der Franzose machte sogar schon seinen Medizincheck in Frankfurt – und wechselte dann zu AS Rom. Mehr Gehalt und steuerliche Vorteile waren doch wichtiger.