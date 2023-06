Djibril Sow - wohin mit dem Dauerrenner der Eintracht?

Könnte gehen oder verlängern: Djibril Sow (re.). Foto: Imago Images © IMAGO/motivio

Mittelfeldspieler Djibril Sow könnte Eintracht Frankfurt verlassen, nur gibt es keine Angebote für den Schweizer. Dafür ist Ellyes Skhiri in den Fokus gerutscht.

Die lange Talfahrt seines Vereins im Frühjahr dieses Jahres ist an Djibril Sow nun auch nicht gerade spurlos vorbei gehuscht. Der Schweizer Internationale im Dienste der Frankfurter Eintracht, auch schon 26 mittlerweile, ist im Gleichklang mit der Misere des hessischen Bundesligisten in eine persönliche Schaffenskrise gerutscht. Viel ging nicht mehr zusammen beim Mittelfeldspieler in der Rückrunde, der Marathonmann verfiel in alte Muster, spielte zurück und quer, war kein Anker, sondern wurde im Zuge der vielen sieglosen Spielen, zehn waren es in der Liga am Stück, einfach hinfortgespült.

Im FR-Abschlusszeugnis der ganzen Saison landete er gerade noch in der Kategorie Hinterbänkler, das Urteil: „Nichts Neues beim Schweizer. Wenn es läuft, spielt er gut mit. Wie in der Vorrunde. Wenn es Widerstände gibt, geht er mit unter. Wie in der Rückrunde. Das ist der Gegenentwurf eines Führungsspielers.“

Und genau das korrespondiert nicht mit dem Anspruch des eidgenössischen Nationalspielers, der vorneweg gehen, Verantwortung übernehmen will, ein Anführer sein mag. Das ist sein legitimer Anspruch, nicht unbegründet, der aufgeweckte Kerl hat schon zig Länderspiele auf dem Buckel, 38 inzwischen, war bei einer Europameisterschaft und einer WM am Start, stand in Katar in allen vier Partien der „Nati“ in der Startelf, war ein unverrückbarer Fixpunkt.

Im Verein sowieso: Seit er vor vier Jahren nach Frankfurt wechselte, zählte er immer zu den Stammkräften, unter Adi Hütter und Oliver Glasner zählte der laufstarke Akteur zu den Dauerbrennern, in der zurückliegenden Saison kam er auf 47 Pflichtspieleinsätze, in der Liga auf 32 Spiele, davon 30 von Beginn an, er stand in fünf von sechs DFB-Pokalpartien in der Anfangsformation – in der Champions League in allen acht Begegnungen. Das kommt nicht von ungefähr, das ist kein Zufall. Die Trainer sehen etwas in Djibril Sow, er steht für Verlässlichkeit, Seriosität und Einsatzwillen.

Doch im Fußball spielt, nicht nur auf diesem extrem hohen Niveau, sondern so ganz allgemein, die mentale Beschaffenheit eine eminent wichtige Rolle. Es ist eine Frage des Charakters, wie man auf dem Fußballfeld agiert, wenn es so allgemein nicht läuft, der Torwart patzt und der Stürmer nicht trifft und die Gegner mit den Messern zwischen den Zähnen Morgenluft wittern und einem den Schneid abkaufen wollen: Lässt man sich also von Misserfolgen verunsichern und schaltet in den Vorsichts-Modus oder kämpft man gegen Unbill und eine falsche Tendenz an. Djibril Sow neigt eher dazu, dann den Kopf einzuziehen.

Vielleicht doch verlängern?

Das ist per se nichts Schlimmes, sondern nur menschlich und einfach eine Charaktereigenschaft, doch im Fußballgeschäft auf diesem Level bedarf es für allerhöchste Ansprüche einer gewissen Resilienz, einer Widerborstigkeit und „Drecksack-Mentalität“. Die hat Sow eher nicht. Auch kein Zufall: In der Schweizer Landesauswahl hat er seinen Stammplatz verloren, zuletzt kam er in de beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Andorra und Rumänien nur zu Kurzeinsätzen. Da hat sich der Status so ein bisschen verändert.

Dennoch trägt sich der 26-Jährige mit Abwanderungsgedanken, würde nach vier Jahren in Frankfurt gerne wechseln, die Premier League ist sein erklärtes Ziel. Das wissen die Verantwortlichen, das ist so hinterlegt. Und sie hätten auch kein Problem damit, den Akteur ziehen zu lassen – wenn die Ablöse stimmt. Denn Sow steht mit seiner Spielverschleppung und den steten Rückpässen für den Fußball, den der neue Trainer Dino Toppmöller nicht spielen lassen will. Da soll es stets riskant nach vorne gehen. Das Problem an der Geschichte: Lose Anfragen gibt es, konkrete Angebote aber nicht, Sow hat sich in den vergangenen sechs Monaten nicht ins Blickfeld gespielt.

Zudem: Es bestand die Möglichkeit, dass Ex-Coach Adi Hütter seinen Lieblingsschüler mit auf die Insel nehmen würde, der Österreicher wurde seriös bei Crystal Palace gehandelt. Doch bei den Londonern soll Trainer-Methusalem Roy Hodgson, 75, nach erfolgreicher Rettungsmission noch ein Jahr dranhängen. Tür zu für Hütter – und Sow.

Die Eintracht überlegt daher, wie es nun weitergeht mit Sow, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft. Keinesfalls will der Klub den Spieler dann ablösefrei verlieren, weshalb es im Grunde nur zwei Optionen gibt: Entweder verkaufen oder den Vertrag verlängern, womöglich mit Ausstiegsoption und festgeschriebener Ablöse. Das Ganze hängt auch davon ab, ob noch eine Offerte für Sow reinflattert oder eben nicht.

Dessen ungeachtet befasst sich die Eintracht mit anderen Kandidaten fürs defensive Mittelfeld. Alles andere wäre angesichts der aktuellen Situation auch fahrlässig. Schließlich wird der verletzungsanfällige Kapitän Sebastian Rode in einem Jahr Schluss machen und Sows Zukunft ist - siehe oben - ja auch ungeklärt.

Die Verantwortlichen sollen daher, wie der „Kicker“ berichtet, ein Engagement von Ellyes Skhiri vom 1.FC Köln in Erwägung ziehen. Das macht durchaus Sinn, weil der 28-Jährige ablösefrei ist und seine Befähigung schon unter Beweis gestellt hat. Dem erfahrenen tunesischen Nationalspieler wäre zuzutrauen, der Mannschaft Halt zu geben. Der Haken: Skhiri hat noch andere Angebote, auch aus dem Ausland. Und die erste Wahl wäre er sicher nicht, die Eintracht hatte die Personalie eigentlich nicht mehr verfolgt, weil sie andere Kandidaten an der Angel hatte. Realisiert werden konnte davon freilich nichts. Der Klub gerät nun unter Zugzwang, weil er zwar schon 35 Millionen ausgegeben, aber noch keinen Spieler verkauft hat. Auch Djibril Sow nicht.