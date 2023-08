Das Potenzial des Halbraums bei Eintracht Frankfurt

Von: Daniel Schmitt

Teilen

Soll das defensive Mittelfeld alleine dicht bekommen: Ellyes Skhiri. © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Um sein Team spielerisch nach vorne zu bringen, verändert Eintracht-Trainer Toppmöller die Statik des Mittelfelds.

Bevor sich bei Eintracht Frankfurt der Fokus auf Lok Leipzig richtet, den Erstrundengegner im DFB-Pokal, den Regionalligisten, der in der Nordost-Staffel mit einem Sieg (2:1 gegen Altglienicke) und einer Niederlage (2:3 gegen Meuselwitz) bereits in die Saison gestartet ist und im Saft steht, verordnete Trainer Dino Toppmöller kollektives Durchschnaufen. An diesem Mittwoch erst nimmt die Truppe die Arbeit im Stadtwald wieder auf. Während die einen ihre Freizeit bei Popcorn und Kaltgetränk im Kino nutzten, Jesper Lindström, zog es andere ins Warme. Mario Götze jettete auf seine Lieblingsinsel, jene von vielen Deutschen, Mallorca. Flanieren mit der schwangeren Frau und dem Sohnemann durchs sonnige Palma.

Kräfte sammeln also für eine lange Saison mit vielen Spielen, bereits der August hält ja mit DFB-Pokal, Bundesliga und Conference-League-Playoffs einige parat. Doch Götze scheint von seinem Leistungsoptimum derzeit noch ein Stück entfernt. Die ersten Wochen der Vorbereitung musste der 31-Jährige wegen einer Erkrankung kürzertreten, ließ die Übungsspiele gegen Siebt- und Viertligisten lieber aus und stieg erst im Trainingscamp von Windischgarsten so richtig ein - mit Folgen. Erkennbar zuletzt beim Torlostest gegen Nottingham, als Götze zwar nicht abfiel, aber eben auch nicht auf.

Da verrichtete einer seine Dinge, die Laufarbeit, die kurzen Pässe, der Pfiff im Spiel des Kreativen aber fehlte. Das ist nicht weiter schlimm, ist solch eine Vorbereitung doch genau für diesen Formaufbau da. Götze aber wirkte körperlich schlicht ein, zwei Wochen hinter den Kollegen zurück. Er wird sich seine Power andernorts holen müssen, im Pflichtspielbetrieb, zu Beginn in Leipzig und daheim gegen Darmstadt, denn er spielt in den Planungen von Trainer Toppmöller eine wichtige Rolle. Eine, die sich, rein taktisch gesehen, verändert hat. Götze agiert jetzt nicht mehr halblinks im Mittelfeld, wie überwiegend in seiner erfolgreichen Karriere, sondern halbrechts, auch einen Hauch defensiver.

Während unter Trainer Oliver Glasner zwei Profis die Kärrnerarbeit im Zentrum des Feldes verrichten mussten, meist Djibril Sow und Sebastian Rode, und davor mit Götze sowie Lindström (oder Kamada und Borré) ein Duo die offensiven Halbräume hinter Randal Kolo Muani besetzte und auch oft ganz auf die Außen auswich, ordnet Toppmöller das Mittelfeld neu. Rautenförmig - ein Sechser, zwei seitlich versetzte Achter, ein Zehner, der je nach personeller Besetzung, Gegner oder Spielstand zum zweiten Stürmer werden kann.

Skhiri schuftet als Solist

Heißt auch: Toppmöller traut dem neuen Mittelfeldchef Ellyes Skhiri die Abräumerrolle im Alleingang zu, die Lauf- und Zweikampfstärke des Ex-Kölners sollen einen Sechser obsolet machen. Selbstverständlich wird dafür die Mithilfe von Götze und dessen mutmaßlichem Pendant Eric Dina Ebimbe nötig sein, in erster Linie aber spielen die beiden Achter eine wesentliche Rolle im Offensivplan des Trainers. Sie sollen die Angriffe konstruieren, miteinander kombinieren, die vorletzten und letzten Pässe vor Toren spielen, auch mal selbst in den Strafraum eindringen und so zur von Sportvorstand Markus Krösche wie Trainer Toppmöller gewünschten spielerischen Weiterentwicklung einen erheblichen Teil beitragen.

Bloß: Auch Eric Dina Ebimbe, der hochveranlagte Franzose, wurschtelte sich ein wenig durch die Vorbereitung. Anfangs steckte er gar ganz tief im Leistungsloch, da gingen die müden Beine einher mit Fehlpässen und technischen Unzulänglichkeiten. Zuletzt gegen Nottingham immerhin agierte er wieder konzentrierter, alles in allem solide, die Tendenz stimmt. Krösche und Toppmöller trauen dem für 6,5 Millionen Euro in diesem Sommer fest verpflichteten Ebimbe ganz grundsätzlich zu, den nächsten Schritt zu machen, nicht mehr nur Mit- oder Flügelläufer zu sein, sondern das Spiel im Zentrum des Feldes vermehrt zu prägen. Steigern wird sich der 22-Jährige dafür freilich müssen, was er aber draufhaben sollte.

Im Grunde jedoch machten andere, die zweite Reihe, bisher mehr auf sich aufmerksam als Götze, Ebimbe oder auch der angeschlagene Sebastian Rode, der daher er kein Startelfkandidat in den ersten Wochen der Saison sein wird. Jens Petter Hauge ist gemeint, der Überraschungs-Norweger, kaum weniger auch Paxten Aaronson. Beide durften gegen den Premier-League-Klub aus Nottingham in der finalen halben Stunde ebenfalls als Achter agierten und brachten Schwung in die Begegnung. Unbekümmertheit, Mut, Kreativität zeichnen sie in dieser Vorbereitung aus, und mitunter noch zu leichte Ballverluste.

Achter, die Zehner sind

Doch sind es Rollen, jene als Verbindungsleute zwischen Abwehr und Angriff, die eigentlich nicht zugeschnitten sind auf Hauge und Aaronson, die ihr Stärken fast ausschließlich offensiv haben. Sie sind mehr Zehner denn Achter. Dort aber mühte sich gegen Nottingham Jesper Lindström, der sich wohl auch weiterhin wird mühen können, sollte nicht doch bald ein Verkauf erfolgen. Zudem stehen mit Omar Marmoush und Jessic Ngamkam noch zwei weitere Alternativen an der Seite von Kolo Muani parat, die Toppmöllers System zu einem mit zwei echten Spitzen machen würde.

Kurzum: Die veränderte Statik im Mittelfeld klingt vielversprechend, die Idee ist nachvollziehbar, hat in der Praxis bisher aber ihre Schwachstellen. Allen voran sollte das Personal - Götze, Ebimbe, Lindström oder Rode - schlicht besser in Form kommen. Manch einem mag dafür auch die spanische Sonne helfen.