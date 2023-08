Darmstadt 98 besetzt seine Leerstellen

Von: Jan Christian Müller

Will in Darmstadt an seine Darmstädter Form anknüpfen: Luca Pfeifer. © Robert Michael/dpa

Stürmer Pfeiffer und Mittelfeldmann Franjic komplettieren den Darmstädter Kader vorm Derby bei Eintracht Frankfurt

Als der Darmstädter Sportchef Carsten Wehlmann gemeinsam mit Trainer Torsten Lieberknecht die Köpfe zusammengesteckt hat, um die bevorstehende Saison des Bundesligaaufsteigers zu planen, machten sich die beiden von vorneherein nichts vor: „Wir können uns nicht 5000 Bundesligaspiele hereinholen. Zumal das auch keine Garantie für den Klassenerhalt wäre. Die Jungs müssen hier reifen.“

Genau solche Profis haben die Lilien dann auch geholt, ehe sie am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) bei Eintracht Frankfurt gleich eine hohe Hürde in den Weg gelegt bekommen. Freitag gesellte sich zum am Donnerstag bekanntgegebenen Rückkehrer Luca Pfeiffer (vom VfB Stuttgart) noch der Kroate Bartol Franjic als Leihgabe (vom VfL Wolfsburg) hinzu. Das sind – nach Christoph Klarer aus Düsseldorf, Fabian Nürnberger aus Nürnberg und Fraser Hornby aus Reims – die nächsten Neuen, die erst noch nachweisen müssen, ob die Erstligaluft für sie nicht zu dünn sein könnte.

Künftig mit Doppelspitze?

Mit Mittelstürmer Pfeiffer (26) und dem defensiven Mittelfeldmann Franjic (23) – Kapitän von Kroatiens U21 bei der EM – haben die 98er ihre beiden klaffendsten Leerstellen besetzt. Perspektivisch könnte Lieberknecht planen, ähnlich wie Werder Bremen mit Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug, mit Hornby und Pfeiffer (beide 1,96 Meter) eine fast vier Meter große Doppelwand im Sturm einzuziehen. Pfeiffer wurde allerdings als Darmstädter Toptorjäger der vorhergegangenen Zweitligasaison beim VfB Stuttgart im Bundesliga-Abstiegskampf gewogen und für zu leicht befunden. Mit großen Hoffnungen eingetroffen, aber dann: 19 Einsätze, manche länger, viele kurz, kein Tor, keine Vorlage.

In Darmstadt sind sie dennoch optimistisch, dass der alte Bekannte einfach da weitermacht, wo er als Zweitligatorjäger im Mai 2022 aufgehört hat. „Davon sind wir überzeugt“, sagt Manager Wehlmann, Trainer Lieberknecht ist sich sicher: „Luca kennt den Großteil der Mannschaft und weiß genau, wie der SV 98 tickt“, entsprechend werde der Angreifer „keine lange Anlaufzeit“ benötigen. Auch im Fall Franjic, der in seinem ersten Bundesligajahr in Wolfsburg dreimal zur Startelf gehörte, herrscht Zuversicht. „Ich bin mir sicher, dass Bartol uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen“, so Lieberknecht.

Erst einmal muss der Cheftrainer es aber hinkriegen, die doch reichlich abgeflaute Hochstimmung aus dem Mai wieder zu regenerieren. Torwart Marcel Schuhen hat das Dilemma dieser Tage im Interview mit FFH beschrieben: „Die Euphorie wurde in Fürth etwas gedrückt, als wir es verpasst haben, die Meisterschale mit nach Darmstadt zu bringen, mit den Vorbereitungsergebnissen (fünf Spiele, kein Sieg, nur ein Tor, die Red.) ging es weiter, und im Pokal in Homburg haben dann wir einen vor der Kopf bekommen.“

Dieses 0:3 gegen einen Viertligisten vom vergangenen Montag muss man erstmal aus den Kleidern kriegen. „Entschuldigen alleine reicht nicht“, sagt Schuhen, nachdem sie noch im Homburger Waldstadion kollektiv vor der eigenen Anhängerschaft zu Kreuze gekrochen sind. Es müsste laut Keeper gegen die Eintracht ein bisschen mehr kommen. Auch für Schuhen ist die Bundesliga Neuland, und er ruft sich, seine Mitspieler und alle Menschen, die die Lilien gut finden, auf: „Leute, freut euch auf die Bundesliga!“