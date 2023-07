Neue Wechsel-Wende bei Kamada? Ex-Eintracht-Star immer noch auf der Suche

Von: Jannek Ringen

Im Sommer ist der Vertrag von Daichi Kamada bei Eintracht Frankfurt ausgelaufen. Trotz zahlreicher Interessenten steht er aktuell ohne Verein da.

Mailand – Nach vier erfolgreichen Jahren im Trikot von Eintracht Frankfurt hat sich Daichi Kamda in diesem Jahr dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag bei der SGE nicht zu verlängern. Immer wieder kommen Gerüchte über seine Person auf, allerdings hat der japanische Nationalspieler noch keinen neuen Verein gefunden. Jetzt folgt der Ruf aus Italien.

Daichi Kamada Geboren: 5. August 1996 (Alter 26 Jahre), Iyo, Japan bisherige Vereine: u. a. Sagan Tosu, VV St. Truiden, Eintracht Frankfurt Marktwert: 27 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Kamada hat sich bei der SGE empfohlen – ist aber weiter vereinslos

Nachdem Daichi Kamda im August 2018 zu Eintracht Frankfurt gekommen war, folgte eine einjährige Leihe nach Belgien. Ab der darauffolgenden Saison sollte er ein wichtiger Teil der Mannschaft werden, die sich im Mai 2022 mit dem Titel in der Europa League krönen sollte. Besonders in den europäischen Wettbewerben lieferte der Japaner ab.

Am Ende der vier Spielzeiten in Frankfurt standen 179 Pflichtspieleinsätze zu Buche. Der Mittelfeldspieler erzielte 40 Treffer und legte zudem 33 weitere für seine Mitspieler auf. Diese Statistiken sind ein deutliches Empfehlungsschreiben für potenzielle neue Arbeitgeber. Dennoch steht er Ende Juli immer noch ohne neuen Vertrag da.

Ex-Eintracht-Star Daichi Kamada ist immer noch ohne neuen Verein. © IMAGO / Jan Huebner

Liegt die Zukunft von Kamada in Italien?

Lange Zeit galt Borussia Dortmund als aussichtsreicher Kandidat für die Verpflichtung von Kamada. Doch der Japaner entschied sich gegen einen Wechsel zum deutschen Vizemeister und wollte sein Glück in einer anderen Liga probieren. Besonders den italienischen Teams scheint es der quirlige Mittelfeldspieler angetan zu haben.

Ende Mai wurde über eine Einigung mit dem AC Mailand, der in der vergangenen Saison das Halbfinale in der Königsklasse erreicht hatte, spekuliert. Doch auch diese Option zerschlug sich schnell wieder. Mit Lazio Rom, der AS Rom, der SSC Neapel und Inter Mailand waren weitere italienische Clubs an ihm interessiert. Mit einem könnte es jetzt konkreter werden.

Inter-Trainer Inzaghi schwärmt von Kamada

Wie die Gazetta dello Sport berichtet, scheint Kamada eine ernsthafte Option bei Inter Mailand zu sein. Der Champions-League-Finalist möchte sein Mittelfeld aufrüsten, wobei der 26-Jährige den alternden Henrikh Mkhitaryan ersetzen könnte. Allerdings hat für die Nerazzurri derzeit die Torhüterposition Priorität auf dem Transfermarkt.

Inter-Trainer Simone Inzaghi schwärmte im Zuge eines Testspiels gegen Al-Nassr gegenüber eines japanischen Journalisten von dem ehemaligen Frankfurter. „In Italien haben viele hervorragende japanische Spieler gespielt. Wenn ich jetzt an einen japanischen Spieler denke, kommt mir Kamada in den Sinn, der mit vielen Vereinen im Gespräch ist. Ich habe ihn in der Vergangenheit getroffen und er ist ein Mittelfeldspieler von großer Qualität“, erklärte der Italiener. (jari)