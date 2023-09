Conference League: Hier läuft die Auslosung heute live im TV und Stream – Eintracht wartet auf Gegner

Alle Infos zur Übertragung

Von Alexander Kaindl schließen

Eintracht Frankfurt hat sich für die Conference League qualifiziert. Am Freitag wird die Gruppenphase ausgelost. Hier sehen Sie die Ziehung live im TV und Stream.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat es geschafft: Das 2:0 der SGE im Playoff-Rückspiel gegen Lewski Sofia bedeutet den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Die Gruppen werden am heutigen Freitag, 1. September, ab 14.30 Uhr ausgelost – wir zeigen Ihnen, wo Sie die Ziehung live im TV und Stream verfolgen können.

Auslosung zur Gruppenphase der Conference League live im TV: Nur ein Sender überträgt die Ziehung

Die Auslosung zur Gruppenphase der Conference League wird am Freitag, 1. September, ab 14.30 Uhr live im TV bei Sky Sport News HD zu sehen sein.

live im TV bei zu sehen sein. Zuvor läuft ab 13 Uhr bereits die Auslosung der Europa League – direkt im Anschluss folgt dann die Auslosung der Conference League.

Auslosung zur Gruppenphase der Conference League live im Stream – kostenlos

Die Auslosung zur Gruppenphase der Conference League wird am Freitag, 1. September, ab 14.30 Uhr live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein:

live im Internet auf folgenden Streams zu sehen sein: skysport.de , Sky-Sport-App (kostenlos)

, (kostenlos) sport.de (kostenlos)

(kostenlos) uefa.com (kostenlos)

(kostenlos) Zuvor läuft ab 13 Uhr bereits die Auslosung der Europa League – direkt im Anschluss folgt dann die Auslosung der Conference League.

Eintracht Frankfurt spielt in der Conference League – die vier Lostöpfe

Nach dem Eintracht-Triumph in der Europa League und der Champions-League-Premiere in der Saison danach geht die SGE also wieder auf Reisen.

+ Objekt der Begierde: Der Conference-League-Pokal. © Insidefoto / Imago

Wer sind die möglichen Gegner in der Conference League? Die SGE ist in Topf 1 und damit Gruppenkopf.

Topf 1:

Eintracht Frankfurt

Dinamo Zagreb

FC Brügge

AZ Alkmaar

KAA Gent

Fenerbahçe

OSC Lille

Ferencváros

Die großen Namen in Topf 2 sind beispielsweise Aston Villa, Viktoria Pilsen oder AC Florenz.

Topf 2:

PAOK Thessaloniki

ŠK Slovan Bratislava

Maccabi Tel Aviv

Viktoria Pilsen

Aston Villa

Ludogorez Rasgrad

AC Florenz

FK Bodø/Glimt

In Topf 3 warten unter anderem Genk, Beşiktaş Istanbul oder Legia Warschau.

Topf 3:

KRC Genk

Sorja Luhansk

FK Astana

Beşiktaş

HJK Helsinki

Legia Warschau

Spartak Trnava

NK Olimpija Ljubljana

Und auch der vierte Lostopf hält noch spannende Gegner bereit, beispielsweise den FC Aberdeen oder den FC Lugano.

Topf 4

HŠK Zrinjski Mostar

KÍ Klaksvík

FC Aberdeen

FK Čukarički

FC Lugano

Breiðablik Kópavogur

FC Nordsjælland

KF Ballkani

Hammer-Gruppe in der Conference League? Eintracht Frankfurt könnte schweres Los ziehen

Für die Eintracht wäre also beispielsweise eine Gruppe mit Aston Villa, Beşiktaş Istanbul und dem FC Lugano möglich. Natürlich könnte man das Spiel aber auch andersherum spielen und eine vergleichsweise leichte Gruppe mit Slovan Bratislava, Spartak Trnava oder Breiðablik Kópavogur basteln.

Am Freitagnachmittag wissen die Vereine und Fans mehr – wir sind gespannt und werden die Auslosung auf den Portalen von IPPEN.MEDIA außerdem im Live-Ticker begleiten. (akl)

Rubriklistenbild: © Insidefoto / Imago