Eintracht baggert an Chaibi

Von: Ingo Durstewitz

Im Eintracht-Fokus: Farés Chaibi (links) vom FC Toulouse. © Imago

Frankfurter Bundesligist soll mit dem Offensivspieler aus Toulouse bereits einig sein, doch die Ablöseforderung ist der Eintracht noch deutlich zu hoch.

Die Geschichte mit Houssem Aouar ist aus Sicht von Eintracht Frankfurt nicht ganz so gelaufen wie geplant. Ganz und gar nicht sogar. Eigentlich war Sportvorstand Markus Krösche mit dem 24 Jahre alten Mittelfeldspieler von Olympique Lyon bereits einig, die medizinische Untersuchung bestand der französisch-algerische Akteur auch schon und sogar ein Willkommensvideo soll bereits abgedreht worden sein. Schöne Sache das.

Doch wie das heutzutage nun mal so ist in diesem Business, darf man sich nie zu sicher sein, Aouar wird jedenfalls trotz aller Vorgespräche und einer bereits erzielten Einigung in der kommenden Saison nicht für die Eintracht spielen. Es verhielt sich nämlich so, dass die Berater des Technikers, darunter sein Bruder, stets neue Optionen ausloteten und den Spieler weiter auf dem Markt anboten. Kann man so machen, muss man nicht. So oder so: Eine heiße Spur führt derzeit zu AS Rom. Die Eintracht war ob des Gebarens nicht erfreut, Aouar galt sehr wohl als Wunschkandidat, ein Spieler mit großem Potenzial allemal – aber eben auch mit ein paar Flausen zu viel im Kopf offenbar. Dann eben nicht.

Da Manager Markus Krösche aber stets mehrere Eisen im Feuer hat, wie sich das für einen fähigen Manager gehört, was Markus Krösche zweifellos ist, verfolgt der 42-Jährige längst andere Fährten. Eine führt nach FR-Informationen nach Toulouse, ebenfalls Frankreich. Dort zieht der erst 20 Jahre alte Farés Chaibi im Mittelfeld die Fäden. Der technisch beschlagene Akteur, in Frankreich geboren und mit algerischen Wurzeln, hat in der Ligue 1 in 29 Partien fünf Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Er ist im offensiven Mittelfeld zu Hause, wird aber, obwohl Rechtsfuß, nicht selten auch am linken Flügel oder halblinks eingesetzt. Er könnte Daichi Kamada ersetzen, der die Eintracht ja ablösefrei verlassen wird.

Mit dem Profi, zweifacher Nationalspieler Algeriens, soll sich der Frankfurter Bundesligist bereits einig sein, was gut ist, aber nichts heißt – Houssem Aouar lässt grüßen. Und der FC Toulouse will sich einen möglichen Abgang des Talents natürlich versüßen lassen, die Franzosen rufen für den bis 2025 gebundenen und auf einen Marktwert von zehn Millionen Euro taxierten Chaibi rund 15 Millionen Euro auf. Sportchef Krösche ist das zu viel, er pokert, will den Preis drücken, bei gut einem Drittel der von Toulouse geforderten Summe wäre wohl auch der Eintracht-Manager einverstanden. Ob es so weit kommt, ist offen.

Und ob ein 20-Jähriger, der gerade sein erstes Profijahr in Frankreich hinter sich bringt, gleich so einschlagen würde, um einen Daichi Kamada auf Anhieb zu ersetzen, steht auch auf einem anderen Blatt. Aber das ist der Weg des Vereins. Er muss Spieler holen, bevor diese richtig groß sind, und hoffen, dass es die Eintracht ist, der sie groß macht. Kann ganz gut klappen. Siehe Randal Kolo Muani. Kann aber auch nicht immer so schnell gehen.