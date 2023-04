Angeblicher Kandidat für Glasner-Nachfolge bekennt sich zu aktuellem Verein

Von: Christoph Wutz

Der Eintracht-Trainer in der nächsten Saison steht noch immer nicht definitiv fest. Ein möglicher Kandidat wechselt sicher nicht nach Frankfurt.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt droht das internationale Geschäft im nächsten Jahr zu verpassen. Selbst wenn sich die Eintracht noch das Europa-Ticket sichern sollte, ist unklar, wer sie in der nächsten Saison trainiert. Mike Tullberg war als möglicher Nachfolger im Falle eines Abgangs von Eintracht-Coach Oliver Glasner ins Spiel gebracht worden. Er bestätigte jetzt aber seinen Verbleib bei Borussia Dortmund.

Tullberg wird nicht neuer Frankfurt-Trainer

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, bekannte sich Tullberg am Dienstag auf seinem privaten Instagram-Account zu Borussia Dortmund – ohne direkt auf Wechselgerüchte einzugehen: „Ich freue mich auf mein fünftes Jahr beim BVB 23/24“, zitiert ihn das Blatt.

Weiter heißt es, dass sich Tullberg von der schwarz-gelben Führung wertgeschätzt fühle. Dies habe ihm Profi-Trainer Edin Terzic, gegen dessen Team die Eintracht am vergangenen Samstag ordentlich unter die Räder kam, auch zuletzt nochmals in zwei langen persönlichen Gesprächen versichert. Von einem Verbleib überzeugt habe ihn insbesondere der Umstand, dass seine Meinung auch im Trainerstab der ersten Mannschaft von Dortmund, die sich jetzt wohl von einem Duo trennen wird, anerkannt werde.

Ist als möglicher Nachfolger von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt aus dem Rennen: Mike Tullberg bleibt Jugendtrainer bei Borussia Dortmund. © Imago / Patrick Ahlborn

BVB-Trainer Terzic schätzt angeblichen Eintracht-Kandidat Tullberg

Stattgefunden haben diese Unterhaltungen den Ruhr Nachrichten zufolge vor und nach dem Finale um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft, das die von Tullberg trainierte U19 mit 2:4 nach Verlängerung gegen den Nachwuchs von Mainz 05 verlor. „Mainz 05 hat sich das verdient, aber ich sehe meine Mannschaft auch als Gewinner“, fand der dänische Coach nach dem Endspiel sowohl anerkennende als auch aufmunternde Worte.

Es war nicht das erste Finale, in das der 37-Jährige, der 2019/2020 auch die zweite Mannschaft der Dortmunder trainierte, die BVB-Youngster führte. Im Vorjahr gewann die U19 nach einem 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC die Deutsche Meisterschaft und scheiterte im DFB-Juniorenpokal erst im Endspiel am VfB Stuttgart (1:3). Auch in der Youth League erreichte sein Team in der letzten und in dieser Spielzeit jeweils das Viertelfinale.

Starke Punkteausbeute von Tullberg weckten Frankfurter Begehrlichkeiten

Mindestens ein weiteres Jahr wird Tullberg, dessen Vertrag bis 2026 läuft, jetzt also bei den Junioren des BVB bleiben. Seit seinem Amtsantritt 2020 sammelte er im Schnitt 2,5 Punkte pro Pflichtspiel – ein überragender Wert, der andernorts Begehrlichkeiten weckt.

Doch der Däne wird die Eintracht in der nächsten Saison sicher nicht trainieren – ebenso wie wohl Matthias Jaissle von RB Salzburg. Dessen Vorgesetzter, Christoph Freund, hatte Gerüchte um einen Wechsel von Jaissle nach Frankfurt zuletzt dementiert. (wuc)