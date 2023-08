Kolumbianischer Angreifer Muriel als Eintrachts Ersatz für Borré?

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt möchte Rafael Borré verkaufen. Den Kaderplatz könnte sein Landsmann Muriel füllen, der aktuell bei Atalanta Bergamo spielt.

Frankfurt – Noch wurde das Stürmer-Karussell bei Eintracht Frankfurt nicht angetreten. Verkaufskandidat Rafael Santos Borré trainiert weiter auf den Übungsplätzen der SGE mit. Lucas Alario trainiert nach seiner Operation individuell, wird hingegen offenbar Interesse aus Saudi-Arabien nachgesagt, sodass auch die Zukunft des Argentiniers ungewiss ist. Randal Kolo Muani war am Wochenende im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig für die Eintracht erfolgreich. Ob alle drei Angreifer auch im September nach der Schließung des Transferfensters noch in Frankfurt Fußball spielen, ist äußert unwahrscheinlich. Dementsprechend muss sich Sportvorstand Markus Krösche weiter auf dem Transfermarkt nach Offensivkräften umschauen. Laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzo ist die SGE nun an Luis Muriel von Atalanta Bergamo interessiert.

Luis Muriel Geboren: 16. April 1991 (Alter 32 Jahre), Santo Tomás, Kolumbien Aktueller Verein: Atalanta Bergamo

Nächster Kolumbianer für Eintracht Frankfurt?

Der Abgang von Rafael Santos Borré aus der Stürmerriege von Eintracht Frankfurt ist der wahrscheinlichste. Ausgerechnet sein Landsmann Luis Muriel könnte den Kolumbianer ersetzen. Der 32-Jährige hat die Erfahrung von über 300 Spielen in der Serie A, in denen er über 100 Tore erzielte. Dazu spielte der erfahrene Profi 45-mal für die kolumbianische Nationalelf und stand dabei einige Male mit dem SGE-Angreifer Borré gemeinsam auf dem Feld. Letztmalig kickten die zwei Offensivakteure im Juli 2021 bei der Copa América in Brasilien im Spiel gegen Peru zusammen.

Muriel ist ähnlich wie Borré ein sehr arbeitsamer und mannschaftsdienlicher Spieler. Im Abschluss ist der Profi von Bergamo jedoch stärker, effektiver und kaltschnäuziger. Trotz seiner Erfahrung bleibt jedoch die Frage, wie lange Muriel sein Niveau noch halten kann. Letzte Saison wurde er bei Atalanta vermehrt nur noch als Joker eingesetzt.

Muriel kein Ersatz für Eintracht Frankfurts Kolo Muani

Das laut Di Marzio „starke Interesse“ von Eintracht Frankfurt an Luis Muriel, muss unabhängig der Zukunft von Randal Kolo Muani betrachtet werden. Der Kolumbianer Muriel wäre kein Ersatz für den Franzosen, sondern eher ein Upgrade für die Position hinter dem Shootingstar in der Stürmerrangfolge der SGE. Ob sich der ambitionierte Muriel aber mit dieser Rolle anfreunden könnte?

In der langen Saison benötigt die Eintracht in jedem Fall einen Backup für Kolo Muani, um dem 24-jährigen Pausen verschaffen oder ihn bei einem verletzungsbedingten Ausfall ersetzen zu können. Der Qualitätsverlust, den ein Ausfall des Franzosen verursachen würde, ist zwar nicht komplett auszugleichen, könnte durch eine Verpflichtung von Luis Muriel, aber dennoch besser kompensiert werden. Soweit die Theorie. Ob Kolo Muani aber tatsächlich in Frankfurt bleibt, ist weiter ungewiss. (jsk)