Neuzugang fix: Eintracht Frankfurt verpflichtet Sturm-Talent vom FC Bayern München

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat ein großes Offensivtalent für den eigenen Nachwuchs verpflichtet. Der Angreifer kommt vom FC Bayern München.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt versucht seinen Kader auf den letzten Metern der Transferphase noch zu optimieren. Das gilt nicht nur für die Bundesligamannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller, sondern auch für die Nachwuchsteams des Vereins. Die U17 der Adler hat kurz vor Ende der Transferperiode Verstärkung bekommen.

Jasha Barry Geboren: 7. Februar 2007 in Frankfurt am Main Verein: Eintracht Frankfurt Position: Linksaußen

Eintracht Frankfurt verpflichtet Talent

Jasha Barry wechselt vom FC Bayern München zurück an den Riederwald und will am Main die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen. Der 16-Jährige ist bei Eintracht Frankfurt kein Unbekannter, er spielte bereits von 2016 bis 2020 im Nachwuchsleistungszentrum der SGE, bevor es ihn zum deutschen Rekordmeister zog.

Nach drei Jahren beim FC Bayern jetzt also die Rückkehr nach Hessen. Bei Eintracht Frankfurt wird Jasha Barry in der B-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kommen und vor allem für Tore sorgen. An der Isar spielte der Linksaußen zunächst in der U14 und U15, vergangene Saison wurde er dann mit der U16 Vizemeister in der B-Junioren-Bayernliga.

Jasha Barry kehrt zurück zu Eintracht Frankfurt. © Imago

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jasha Barry einen technisch versierten Offensivspieler für unsere U17 gewinnen konnten. Jasha hat bereits von der U11 bis zur U13 bei uns im Nachwuchsleistungszentrum gespielt und kennt den Verein und unsere Strukturen sowie große Teile des U17-Teams dementsprechend gute“, sagte Ramtin Mehdibehesht, Leiter Scouting sowie Kaderplaner der Jahrgänge U12 bis U17, zum Transfer.

Eintracht Frankfurt: Barry kehrt zurück

„Auch während seiner Zeit bei Bayern München ist der Kontakt zu Jasha und seiner Familie nie abgebrochen. Dementsprechend freuen wir uns, dass er zurück bei der Eintracht ist, und hoffen, dass er sich hier weiterhin positiv entwickelt“, so Mehdibehesht weiter.

Barry, der gebürtiger Frankfurter ist, begann mit dem Fußball bei der SG Rosenhöhe Offenbach (2012-2015), wechselte dann zum FSV Frankfurt (2015-2016), bevor er sich 2016 Eintracht Frankfurt anschloss. Die SGE liegt in der laufenden B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest vor dem sechsten Spieltag mit zwölf Punkten auf Rang fünf – und hat nur einen Zähler weniger als Tabellenführer VfB Stuttgart. (smr)