Eintracht-Sportvorstand als Brazzo-Nachfolger beim FC Bayern?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Nach der Entlassung von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sucht der FC Bayern einen neuen Sportvorstand. Auch Markus Krösche soll auf der Liste gelandet sein.

München – Beim FC Bayern ist es am Samstag kurz nach dem Gewinn der elften Deutschen Meisterschaft in Folge zu einem Personalbeben gekommen: Medien berichteten im Prinzip mit Abpfiff, dass Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ihre Jobs beim Rekordmeister los sind. Kurz darauf bestätigte der Verein die Meldungen offiziell und präsentierte mit Jan-Christan Dreesen direkt einen Nachfolger für den Titan. Bei der Vorstellung des neuen CEO erklärte FCB-Präsident Herbert Hainer aber, dass die Verkündung so nicht geplant war.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche als Brazzo-Nachfolger ins Spiel gebracht

Für Salihamidzic gibt es noch keinen Nachfolger, „ich werde hier auch über keine Namen spekulieren, dafür ist es noch zu früh“, sagte Hainer. Im Hintergrund sollen die Planungen aber schon auf Hochtouren laufen, vor allem ein Name wird hoch gehandelt: Max Eberl. Problem: Der 49-Jährige ist bei Leipzig erst seit Januar 2023 offiziell im Amt und besitzt einen Vertrag bis 2026. Es gilt eigentlich als unwahrscheinlich, dass der FC Bayern den ehemaligen Spieler der Münchner von den Sachsen loseisen kann, doch unmöglich ist im Fußball wohl nichts. Denkbar könnte dabei offenbar auch eine Übergangslösung mit einem alten Bekannten sein.

Sollte es mit Eberl nicht klappen, hat der FC Bayern offenbar seine Fühler vorsorglich auch in andere Richtungen ausgestreckt. FCB-Legende Lothar Matthäus brachte den Namen Markus Krösche – aktuell Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt – bei Sky ins Spiel: „Er wäre ein geeigneter Mann, der aus dem Fußball kommt, der ein gutes Netzwerk hat, der erfolgreich gearbeitet hat – sowohl in Leipzig als auch jetzt in Frankfurt.“

Markus Krösche ist als neuer Sportvorstand beim FC Bayern im Gespräch. © Martin Hoffmann/imago

Krösche hat sich laut Medienbericht zu Eintracht Frankfurt bekannt

Doch wie Sport1 wissen will, hat sich Krösche bereits intern zu Eintracht Frankfurt bekannt, Kontakt zum FC Bayern soll es nicht geben. Zudem hat der 42-Jährige laut des Berichts keine Ausstiegsklausel für seinen bis 2025 datierten Vertrag.

Krösche managt aktuell den Umbruch bei der Eintracht, muss im Sommer einen neuen Trainer finden und wahrscheinlich einige Spieler ersetzen. Verwunderlich ist es aber nicht, dass bei den Kandidaten für die Brazzo-Nachfolge der Name des 42-Jährigen auftaucht, die Verantwortlichen des FC Bayern wissen um die Qualitäten des Managers. FCB-Präsident Hainer bezeichnete ihn am Sonntag als „sehr,sehr guten Sportvorstand“. Seine nahe Zukunft liegt jedoch erst einmal bei der SGE. (msb)