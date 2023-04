Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV und Stream

Eintracht Frankfurt ist am 27. Spieltag bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast. So sehen Sie die Bundesliga im TV und Live-Stream.

Leverkusen - Nach dem 2:0-Erfolg über Union Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals geht es für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga weiter. Am Samstag (8. April) ist die SGE bei Bayer 04 Leverkusen zu Gast, im Duell mit dem Tabellennachbarn geht es um wichtige Zähler im Kampf um das internationale Geschäft.

Anders als die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner hatte die „Werkself“ unter der Woche spielfrei, dafür spendierte der SGE-Coach seinem Team aber einen freien Tag. „Wir haben den Jungs Donnerstag freigegeben, um sich körperlich und mental vom intensiven Spiel gegen Union zu erholen. Natürlich sind wir nach dem Halbfinaleinzug erfreut und erleichtert“, so der Österreicher auf der Pressekonferenz vor der Partie, der eindrücklich vor dem Gegner warnte: „Allein das Tempo in den Griff zu kriegen, wird nicht reichen. Wir brauchen die richtige Balance.“

Eintracht Frankfurt tritt am 27. Bundesliga-Spieltag bei Bayer Leverkusen an. © Arne Dedert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich die Zähler im Kampf um Europa?

Diese hatten die Frankfurter in der Vergangenheit selten in Leverkusen, gegen kaum einen Gegner verliefen die jüngsten Aufeinandertreffen weniger erfolgreich. Der letzte Punktgewinn am Rhein gelang im Jahr 2014, seitdem setzte es sieben Niederlagen in Folge. Und während Frankfurt in der Liga schwächelte, ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso richtig gut drauf. Vier Siege aus den vergangenen vier Bundesliga-Partien sprechen eine deutliche Sprache, das internationale Geschäft ist dadurch wieder in Reichweite.

Bayer 04 Leverkusen empfängt am Samstag (8. April) Eintracht Frankfurt in der BayArena. Anpfiff der Begegnung ist um 15.30 Uhr. So sehen Sie die Begegnung des 27. Spieltags im TV und Live-Stream.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Läuft das Spiel live im Free-TV?

Die Begegnung zwischen Leverkusen und Frankfurt wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

und wird gezeigt. Die Rechte für die Übertragung der Bundesliga am Samstag liegen beim Pay-TV-Anbieter Sky.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie die Bundesliga im Pay-TV bei Sky

Sky überträgt das Gastspiel der Eintracht in Leverkusen live im Pay-TV .

überträgt das Gastspiel der Eintracht in Leverkusen im . Anpfiff der Partie ist am Samstag (8. April) um 15.30 Uhr . Der Countdown startet um 15.15 Uhr mit den Vorberichten .

der Partie ist am (8. April) um . Der Countdown startet um mit den . Um das Match live sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo bei Sky .

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga im Live-Stream sehen

Falls Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte.

haben, können Sie das Spiel auch im bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte. Auch WOW TV, ehemals Sky Ticket, stellt nach Abschluss eines Abos einen Live-Stream für Sie bereit.

