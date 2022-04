Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Hier sehen Sie die Bundesliga live im TV und im Live-Stream

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. © Paul Terry/Imago Images

In der Bundesliga treffen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt aufeinander: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Leverkusen/Frankfurt – Zwischen den beiden Halbfinal-Partien in der Europa League gegen West Ham United, muss Eintracht Frankfurt in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen antreten. Für die SGE ist die Qualifikation in der Liga für die internationalen Wettbewerbe nicht mehr möglich, zu groß ist der Rückstand vor den letzten drei Spieltagen. Die einzige Chance, auch in der kommenden Saison im Europapokal zu starten, ist der Sieg in der Europa League.

Definitiv nicht dabei sein wird Jesper Lindström, der sich gegen West Ham United verletzte. „Jesper hat Probleme mit seinem hinteren Oberschenkel. Er hat es in der Halbzeit schon ein bisschen gespürt und dann signalisiert, dass es noch geht. Dann haben wir ihn noch weiterspielen lassen. Wie schwer es ist, weiß ich nicht. Da werden wir gleich ein MRT machen, wenn wir nach Hause kommen“, sagte Trainer Oliver Glasner. „Aber er wird sicherlich am Montag in Leverkusen eine Pause bekommen, egal was jetzt hier herauskommt. Und dann hoffen wir, dass er schnell wieder zurück ist“, so der SGE-Coach weiter.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Gastgeber kämpfen um Champions League

Für Bayer Leverkusen geht es in der Bundesliga noch um einiges. Die „Werkself“ steht derzeit auf Rang drei und will unbedingt die Qualifikation für die Champions League schaffen. Dazu benötigt es aber noch Punkte aus den letzten drei Spielen, denn RB Leipzig und der SC Freiburg sitzen den Rheinländern im Nacken. Mit einem Sieg über Eintracht Frankfurt würde Bayer Leverkusen einen großen Schritt in Richtung Champions League machen.

„Diese Saison wird richtig gut gewesen sein. Aber es wäre schon enttäuschend, wenn wir die Champions League verpassen“, sagte Sportchef Rudi Völler zur Neuen Züricher Zeitung. Simon Rolfes, aktuell Leverkusens Sportdirektor und ab Sommer Völlers Nachfolger, teilte dessen Meinung: „Wir haben Fortschritte gemacht. Aber wir müssen es noch zu Ende bringen.“

Das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt steigt am Montag, 2. Mai 2022, um 20.30 Uhr in der Leverkusener BayArena. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Montag, 17. April 2022, um 20:00 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

