Eintracht verpflichtet Bautista – wer ist der junge Ecuadorianer?

Von: Johannes Skiba

Davis Bautista wechselt aus der U20 des ecuadorianischen Meisters Aucas zu Eintracht Frankfurt. Das Talent soll zunächst verliehen werden.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt findet großen Gefallen am südamerikanischen Fußballmarkt. Mit dem Europa-League-Helden Rafael Santos Borré, Abwehrmann Tuta und Angreifer Lucas Alario, der sich in Argentinien einer Knie-OP unterziehen wird, stehen bereits drei Kicker vom fußballverrückten Kontinent im Kader der SGE. Nach der Verpflichtung des Ecuadorianers Willian Pacho, der vom belgischen Meister Royal Antwerpen nach Frankfurt wechselt, gab die Eintracht nun auch die Verpflichtung von Pachos Landsmann Davis Bautista bekannt. Der 18-Jährige kommt von Meister Aucas, hat bislang jedoch noch kein Profispiel bestritten. Was ist der Plan mit dem ecuadorianischen U20-Nationalspieler?

Davis Carlos Bautista Medina Geboren: 16. Februar 2005 in Quito, Ecuador Aktueller Verein: SC Aucas Position: Innenverteidiger

Krösche sieht Bautista als Teil der Eintracht-Zukunft

Der Abwehrspieler soll zunächst per Leihe Spielpraxis sammeln und langsam an die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt herangeführt werden. Sportvorstand Markus Krösche beschreibt das Talent bei der Vorstellung: „Er ist ein junger Innenverteidiger, Linksfuß, der viel mitbringt, eine hohe Geschwindigkeit hat und einen guten Spielaufbau. Ein Spieler für die Zukunft.“

Bautista, der einen Vertrag bis 2028 erhält, wirkt zwar zurückhaltend, zeigt sich jedoch gleichzeitig selbstsicher. Der junge Mann ist sich seiner Stärken bewusst: „Sehr technisch, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr ruhig, wenn es um den Spielaufbau geht. Ich möchte mich immer weiterentwickeln.“

Bisher spielte Davis Bautista in der U20 den ecuadorianischen Meisters Aucas. © Aucas/Screenshot von Twitter

Eintracht-Neuzugang auch in Ecuador eher unbekannt

Ein Zufall ist es indes nicht, dass Eintracht Frankfurt mit Davis Bautista und Willian Pacho, die beide von der Kancha Agency vertreten werden, gleich zwei Ecuadorianer verpflichtet. Die Jugendarbeit in dem 17-Millionen-Einwohner-Land entwickelt sich nachhaltig. Nach den großen Nationen Brasilien, Argentinien und Uruguay etabliert sich der Andenstaat so langsam als viertgrößte Talenteschmiede Südamerikas – noch vor Kolumbien. Sinnbild dieser bemerkenswerten Entwicklung ist Moisés Caicedo (21) von Premier-League-Klub Brighton, der seit einem halben Jahr von den Topklubs des englischen Oberhauses begehrt wird.

Im Gegensatz zu Caicedo, der schon während seiner Profizeit in Ecuador einen regelrechten landesweiten Hype um sein herausragendes Talent erzeugte, ist Bautista auch in Ecuador ein unbeschriebenes Blatt. Selbst der ecuadorianische Journalist Pedro Benites vom beliebten YouTube-Kanal Galería de Gol kennt Bautista nicht: „Ich habe ihn noch nicht spielen sehen. Hoffen wir, dass es gut läuft.“

So beglückwünscht und verabschiedet SD Aucas seinen U20-Spieler Davis Bautista. © Aucas/Screenshot von Twitter

In zwei Jahren aus der Jugendmannschaft eines ecuadorianisches Drittligisten zur Eintracht

2021 wechselte der Eintracht-Neuzugang Davis Bautista vom Drittligisten CS Norte America in die Hauptstadt zu Aucas. Der Traditionsverein gewann Ende 2022 erstmals die ecuadorianische Meisterschaft. Auch wenn der Innenverteidiger kein Spiel bei den Profis absolvierte, durfte der Youngster mitfeiern und ließ sich mit der Meistermedaille ablichten. Für die ecuadorianische U20-Nationalmannschaft spielte Bautista im März bei der U20-Südamerikameisterschaft, bei der die Scouts der Frankfurter den 18-Jährigen vermutlich beobachteten. Für die U20-WM in Argentinien wurde Bautsita hingegen nicht nominiert. Doch auch bei diesem Turnier scheint die SGE fündig geworden zu sein.

In einem Interview mit dem Vereinskanal Aucas TV verriet Bautsita schon letztes Jahr im April seine großen Zukunftspläne: „In fünf Jahren sehe ich mich in Europa. Aber nur, wenn ich es schaffe, die Dinge weiterhin richtigzumachen.“ Dieses Ziel hat das Abwehrtalent nun deutlich früher erreicht – wohl auch mithilfe seiner verstorbenen Großmutter: „Mein Glücksbringer ist meine Oma, die im Himmel ist. Ich weiß, dass sie mich von oben unterstützt.“ (jsk)