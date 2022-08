Eintracht-Kolumne Ballhorn: Rotes Ballett

Von: Thomas Stillbauer

... und niemand vermisst ein Kampfschwein. © Franziska Gora/Imago Images

In Magdeburg spielt Eintracht Frankfurt Fußball 3000. Saisonauftakt für den Null-Euro-Ticker Ballhorn.

Vier zu null. So was hat man lange nicht gesehen: Mit mehr Kreativen als eine Kunsthochschule geht die Eintracht in den gefürchteten Clinch nach Sachsen-Anhalt – und niemand vermisst ein Kampfschwein. Ballhorn, der einzige Liveticker, der auch als Champion noch konsequent nach Spielende erscheint, fordert deutlich längere Verträge. Aber schnalzen Sie selbst.

-35 Minuten: Gude!

-32 Minuten: Und herzlich willkommen zurück zu Ihrem … Neun-Euro-Ticker?

-31 Minuten: Nein!

-29 Minuten: Zu Ihrem Null-Euro-Ticker.

-28 Minuten: Ballhorn. Qualität zu keinem Preis.

-27 Minuten: Und das auf Champions-League-Niveau.

-25 Minuten: Hier bekommen Sie:

-24 Minuten: Mario Goethe.

-23 Minuten: Endlich daheim in Frankfurt.

-22 Minuten: Und Herr Broich parliert im TV darüber, dass Magdeburg keine Fehler machen soll.

-20 Minuten: Hallo? Der Mann hat noch vor kurzem für uns gearbeitet!

-19 Minuten: Mal lieber selber keine Fehler machen und die Eintracht nicht kurz vor der Champions League verlassen, ja?

-17 Minuten: Die SGE mit ordentlich Kreativpotenzial.

-16 Minuten: Goethe, Daichi und Jesper in der Start-11.

-14 Minuten: Uiuiuiuiuiui!

-12 Minuten: Kein Kampfschwein auf der 6.

-10 Minuten: Dann wird’s wohl eher ein 7:6 für uns als ein 1:0.

-9 Minuten: Gern auch 23:17.

-7 Minuten: Hauptsache weghauen.

-4 Minuten: Auch weil da schon wieder Fans vor dem Spiel angegriffen wurden.

-2 Minuten: Unsäglich. Meine Meinung. Egal, von welchen Vereinsfarben sowas ausgeht.

-1 Minute: Zum Spocht. Auf jetzt!

STOP: Erst noch eine Minute für den Klimaschutz. Eine Minute bringt zwar nix, das Ganze ist aber ein wichtiges Thema, Jeschäftsfreunde. NOCH wichtiger als Fußball. Bock umstoßen! Jetzt! Fürs Klima!

SEELER: Noch eine Minute Gedenken. Mach’s gut, Uwe.

NICHELLE: Hier noch eine persönliche Gedenkminute für Lieutenant Nyota Uhura.

R.I.P Nichelle Nichols, wir waren alle verliebt. Alle.

Anpfiff: Felix Zwayer. Ich sach nix. Aber da waren wir auch verliebt.

1.Minute: Die Eintracht ganz in Rot. Ok. Weiß wäre auch nett gewesen. Und kühler. Wie Schnee.

2. Minute: Wie Mario Goethe den Ball in Bedrängnis verarbeitet. Schon in Minute 1 ein Augenschmäuschen.

4. Minute: TOOOOOR!

5. Minute: Filippo mit dem Turbo über links, Deitschi eiskalt.

6. Minute: Der Kostic-Rennstall hat zur neuen Saison noch mal einige PS mehr aus dem Motor rausgekitzelt, wie mir scheint. Oh! Foul?

7. Minute: Jo. Elfer für die anderen. Aber der ist noch nicht drin, der ist noch lang nicht drin, der ist lääängst noch nicht drin, denn wir haben schließlich …

8. Minute: KEVINNNNN! Souverän.

9. Minute: Kevin, the Ball-Trap.

10. Minute: Gleich: Das … Sie ahnen es schon …

11. Minute: … erste Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit der Saison:

13. Minute: Rotes Ballett.

15 Minute: Schnell wie der Blitz.

17. Minute: So schnell kannste gar net gugge, hat der Opa Alfred immer gesagt.

19. Minute: Und da sprachen wir noch über Bum-kun Cha.

20. Minute: Unsere 3K dürften noch mal ein paar km/h mehr auf dem Tacho haben: Kostic, Knauff und Klindströööööm – Elfer!

21. Minute: Äh … hallo? Jesper gelegt – kein Elfer?

23. Minute: Herr Zwayer kompensiert offenbar immer noch.

25. Minute: Magdeburg bisher nicht allzu angsteinflößend.

27. Minute: Ob das aber auf Dauer so funktioniert mit drei Defensiven, müssen wir mal schauen.

29. Minute: Die Ballannahme und -mitnahme im Vergleich zur Eintracht-Mannschaft von, sagen wir mal, 2003 …

31. Minute: … das ist ja wie … Roadrunner gegen Karl, den Kojoten. Oder Hase gegen …

32. Minute: TOOOOR! Der Igel!

33. Minute: Jesper schießt überlegt ein. Das ist doch nicht mehr meine Eintracht!

35. Minute: Das ist doch … Champions League. Schreibt man das überhaupt so?

37. Minute: Wir müssen das doch alles erst lernen.

40. Minute: Was für ein Bällchen, das die da spielen.

43. Minute: Und das gegen einen schier überragenden 1. FC Magdeburg, der den Kommentatoren permanent imponiert.

45.Minute: Jetzt sagen sie aber auch: „Frankfurt hat sehr gut gespielt, das muss man anerkennen.“

46. Minute: Immerhin.

Halbzeitpause (HZP): Eine Bitte.

Immer noch Halbzeitpause (INHZP): Bitte bitte.

INHZP: Bitte.

INHZP: Alle Verträge verlängern.

INHZP: Danke.

46. Minute: Weiter.

47. Minute: Wir gehen mit denselben elf Champions in die zweite Hälfte, wenn ich das richtig überblicke.

49. Minute: Bissi neblig inzwischen da in Sachsen-Anhalt.

50. Minute: Die Jungs blicken nicht mehr so richtig durch. Fast der Anschlusstreffer.

53. Minuten: Leuchtraketen-Wettschießen.

54. Minute: Wie nennt man noch mal Leute, die sowas im Stadion machen?

55. Minute: Also Pyro in den gegnerischen Block schießen?

56. Minute: Ach ja, richtig.

57. Minute: Fängt mit Idi an.

58. Minute: Und hört mit … ach, hör auf.

59. Minute: Deitschiiiiii! Dreinull!

60. Minute: Übertrieben geil.

62. Minute: Unglaublich, die Jungs.

64. Minute: Wir wechseln den Hasen ein, JLo und RKM.

65. Minute: RKM? Randalemeister Kolo Muani.

67. Minute: Jaja. Randal. Unter Freunden.

70. Minute: Das Jahr 1992 hat angerufen.

72. Minute: Will seinen Fußball 2000 wiederhaben.

73. Minute: Sorry.

77. Minute: Aber das ist jetzt Fußball 3000.

79. Minute: Goethe geht raus. Applaus.

82. Minute: Was für ein krasses Ding, dass er jetzt bei uns ist.

84. Minute: „Hier steh ich nun, vor Gegners Tor, und bin so gut wie nie zuvor.“

85. Minute: Längst ist auch Alario drin.

86. Minute: So eine Mannschaft hatten wir zuletzt vor 30 Jahren.

87. Minute: Wenn überhaupt.

89. Minute: TOOOOOR! Holleradio! Alario!

90. Minute: Viernull!

Abpfiff: Kammer ma so mache.

92. Minute: Feine Einzelleistung auch von Filip Kostic.

94. Minute: Als er das letzte Mal im DFB-Pokal spielte …,

95. Minute: … war glaub ich Dietrich Weise noch Eintracht-Trainer.

97. Minute: O.k.

99. Minute: Und jetzt langsam das Niveau der Gegner weiter anheben.

107. Minute: Gute Nacht, Champions.