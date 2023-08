Europa-League-Held vor Rückkehr zur alten Liebe?

Von: Johannes Skiba

Mit River Plate gewann Eintracht Frankfurts Rafael Santos Borré die Copa Libertadores. Vieles deutet aktuell auf eine Rückkehr nach Argentinien hin.

Frankfurt – Noch immer hat Eintracht Frankfurt keinen Abnehmer für seinen Europa-League-Helden Rafael Santos Borré gefunden. Im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig stand der Stürmer nicht im Kader der SGE. Das Interesse von Olympique Lyon und Olympiakos Piräus scheint aktuell abgekühlt zu sein. Eine Rückkehr zu seinem früheren Klub River Plate aus Buenos Aires, zu dem der Kolumbianer noch immer eine enge Bindung hat, galt lange als unwahrscheinlich. Nun haben sich einige entscheidende Parameter geändert, die einen Transfer nach Argentinien nun doch möglich machen könnten. Auch Borrés Berater hat sich zuletzt im argentinischen Radio zu einer Rückkehr seines Schützlings in das Land des Weltmeisters geäußert. Die Anzeichen verdichten sich.

Rafael Santos Borré Maury Geboren: 15. September 1995 (Alter 27 Jahre), Barranquilla, Kolumbien Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Sturm

Gespräche zwischen River Plate, Borré und Eintracht Frankfurt könnten anstehen

Vergangene Woche äußerte sich Borrés Berater Martín Araoz bei Radio La Red zur Situation des Stürmers von Eintracht Frankfurt: „Er möchte mehr Minuten. Er sucht nach mehr Minuten. Das haben wir seinem Klub gesagt. River ist für ihn und seine Familie ein bedeutender Klub. Aber wir werden sehen. Wir haben noch nicht miteinander gesprochen, aber das werden wir.“ Schon im vergangenen Januar machte Araoz mit seinen Aussagen in Argentinien Druck auf die Eintracht. Die SGE-Verantwortlichen blieben davon aber unbeeindruckt.

River soll zwar bereits im Winter an dem Stürmer interessiert gewesen sein. Damals kam jedoch aus finanziellen Gründen offenbar nur ein Leihgeschäft für die Argentinier infrage. Das war für die SGE aber keine Option. Die Verbindung von Borré zu den „Millonarios“, die kürzlich unter Neu-Coach Martín Demichelis die Meisterschaft in Argentinien feiern durften, ist indes nie abgerissen. Beispielsweise ziert das Profilbild von „Rafa“ auf Instagram noch immer ein Schnappschuss des Kolumbianers, wie er eingehüllt in die Nationalflagge seines Heimatlandes die Copa Libertadores küsst, die er mit River 2018 gewann.

Jubelt Rafa Borré bald wieder im Trikot seines Herzensvereins River Plate aus Buenos Aires? © imago/Roncoroni

River Plate hat genug Geld für einen Transfer von Eintracht Frankfurts Borré

Zusätzlich zu den von Araoz angekündigten Gesprächen zwischen River, Borré und zwangsläufig auch Eintracht Frankfurt, sprechen die aktuellen Transferbewegungen der Argentinier für die Verpflichtung ihres verlorenen Sohnes. Denn Rivers Topangreifer Lucas Beltrán schloss sich vor wenigen Tagen für 12 Millionen Euro Ablöse der Fiorentina in Italien an. Der argentinische Journalist Gustavo Yarroch war sich zuvor bereits sicher: „Wenn Beltrán geht, wird River es bei Borré versuchen“, wie er letzte Woche bei ESPN Argentina verlauten ließ. Für elf Millionen Euro möchte SGE-Sportvorstand Markus Krösche den Kolumbianer verkaufen – ein Preis, den River nun bezahlen könnte.

Darüber hinaus könnte auch Borrés Landsmann Miguel Borja die Argentinier verlassen, wie mehrere nationale Medien berichten. Die Kaderplätze im Angriff der Argentinier sind also ebenfalls frei. Rivers Transfer-Strategie, nach der der Klub ehemalige Profis nach ihren internationalen Stationen wieder zum Klub zurücklotst, war zuletzt schon bei Manuel Lanzini (von West Ham United, England), „Pity“ Martinez (von Al-Nassr, Saudi-Arabien) und Ramiro Funes Mori (von Cruz Azul, Mexiko) wieder mal erfolgreich – nun auch beim SGE-Akteur? Ein Transfer von Rafael Santos Borré von Eintracht Frankfurt zurück in River Plates Monumental, dem größten Stadion Südamerikas, ist aktuell aus finanzieller, sportlicher und emotionaler Sicht die naheliegendste Möglichkeit für alle Beteiligten. (jsk)