Angebot eingegangen: Eintracht-Stürmer sucht neuen Klub

Überangebot im Sturm

Eintracht Frankfurt hat mit Jessic Ngankam einen weiteren Stürmer verpflichtet. Andere sind nach einer Leihe zurückgekehrt. Ein früherer Stammspieler soll gehen.

Frankfurt – Spätestens seit der Ankunft von Jessic Ngankam herrscht bei Eintracht Frankfurt nominell ein Überangebot im Sturm. Wenngleich einige Leihrückkehrer wohl eher geringe Aussichten auf regelmäßige Einsätze haben. Das befürchtet auch ein Europa-League-Held für sich selbst. Er könnte die Eintracht verlassen.

Eintracht Frankfurt braucht den Europa-League-Helden nicht mehr

Im Sommer 2022 war er noch der gefeierte Held. Rafael Borré traf im Europa-League-Finale und verwandelte im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter. Doch dann kam Randal Kolo Muani an den Main und die Situation für Borré veränderte sich. Mittlerweile ist Kolo Muani der gefeierte Star und Borré bestenfalls Joker.

Nur zweimal durfte Borré in der vergangenen Saison in der Bundesliga über die volle Distanz ran. Auch deshalb stehen nur zwei Bundesliga-Tore bei knapp über 1.000 Bundesliga-Minuten in der Statistik. Für den Kolumbianer deutlich zu wenig. Nach dem Transfer von Ngankam wird es in der kommenden Saison eher schwieriger als leichter, auf mehr Minuten zu kommen.

Alario erhält wohl weitere Chance bei Eintracht Frankfurt

Mir Ragnar Ache, Igor Matanovic und Ali Akman sind drei weitere Stürmer zur SGE nach Leihe zurückgekehrt. Auch die drei werden es schwer haben. Doch die Chance auf die höchste Ablöse für die Eintracht bietet Borré. Deswegen möchten die Frankfurter den Südamerikaner gerne verkaufen. Ein erstes Angebot aus Brasilien hat die Eintracht laut Fabrizio Romano allerdings abgelehnt.

Der Erstligist Vasco da Gama würde den SGE-Stürmer gerne verpflichten. Dafür wird es jedoch weiterer Verhandlungen oder einem erhöhten Angebot bedürfen. Bei Lucas Alario sind die Verkaufsaussichten hingegen geringer. Der Argentinier ist aktuell verletzt. Möglicherweise bekommt er genau deswegen noch eine Chance, seine Flop-Saison vergessen zu machen. (jo)

