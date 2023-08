Borré offenbar von zwei europäischen Klubs umworben – liegt Eintracht erstes Angebot bereits vor?

Von: Johannes Skiba

Olympiakos Piräus hat wohl ein Angebot für Stürmer Rafael Borré von Eintracht Frankfurt abgegeben. Auch Olympique Lyon ist interessiert.

Frankfurt – Nach den vielversprechenden Verstärkungen von Eintracht Frankfurt stehen für Sportvorstand Markus Krösche zeitnah Verhandlungen an, um endlich auch Abgänge der SGE zu beschließen. Der Kader ist noch zu groß. Djibril Sow und Rafael Santos Borré sind zwei Spieler, die Frankfurt höchstwahrscheinlich den Rücken kehren werden. Während es den Schweizer wohl nach Sevilla zieht, hat nun der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus offenbar ein erstes Angebot für den Kolumbianer Borré abgegeben. Das berichtet der gut informierte argentinische Journalist Cesar Luis Merlo auf Twitter.

Rafael Santos Borré Maury Geboren: 15. September 1995 (Alter 27 Jahre), Barranquilla, Kolumbien Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Stürmer

Piräus könnte einen Transfer von Eintracht-Stürmer Borré stemmen

Der Europa-League-Held von Eintracht Frankfurt spielt seit der Verpflichtung von Shootingstar Randal Kolo Muani nicht mehr die Rolle im Kader der SGE, die der Stürmer sich wünscht. Piräus könnte für den Angreifer tatsächlich eine gute Option sein. Die Griechen verpflichten immer wieder südamerikanische Spieler, wie im vergangenen Jahr den ehemaligen Real-Madrid-Spieler Marcelo oder Ex-Bayern-Akteur James Rodríguez, die aber beide mittlerweile in Brasilien tätig sind.

Der Besitzer des Klubs Evangelos Marinakis, der auch Eigentümer von Premier-League-Verein Nottingham Forest ist, könnte die millionen-schwere Investition problemlos stemmen. Auch bei seinem englischen Klub finanzierte der Unternehmer in der Vergangenheit Profis aus Südamerika, an denen der 54-Jährige – in Absprache mit den Scouting-Abteilungen – Gefallen findet.

Rafael Santos Borré wird in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr für Eintracht Frankfurt auflaufen. © imago/Kessler

Eintracht Frankfurts Borré passt auch ins Beuteschema von Olympique Lyon

Doch nicht nur Olympiakos Piräus soll an Rafael Santos Borré von Eintracht Frankfurt interessiert sein. Auch der französische Topklub Olympique Lyon soll laut Merlo ein Angebot für den 27-Jährigen in Erwägung ziehen. Ähnlich wie beim Scouting der Griechen wirft auch OL immer wieder ein Auge auf südamerikanische Profis. Der Einfluss des früheren OL-Spielers Juninho als Sportdirektor der Franzosen ist ungebrochen. Der Brasilianer fokussierte die Transfer-Strategie auf Spieler aus Südamerika.

Die Informationen von Merlo, der stets bestens über Transfers von südamerikanischen Spielern informiert ist, wirken somit sowohl in Bezug auf Piräus als auch auf Lyon sehr stimmig. Vom Interesse eines südamerikanischen Vereins ist aktuell nichts bekannt. Ein baldiger Abschluss des Deals zwischen der SGE und einem der beiden Klubs könnte eine weitere kleine Baustelle des großen Kaders der Frankfurter schließen. Darüber hinaus würde ein Verkauf Geld in die Taschen der Eintracht spülen, das wiederum in weitere Neuzugänge reinvestiert werden könnte. (jsk)