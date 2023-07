Eintracht offenbar einig mit Neuzugang – französischer Klub lehnt erstes Angebot ab

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt sucht weiter nach Verstärkungen für die anstehende Saison und scheint in Frankreich fündig geworden zu sein.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt bastelt weiter fleißig am Kader für die Saison 2023/24. Zuletzt schlug Markus Krösche gleich mehrfach auf dem Transfermarkt zu. Mit Ellyes Skhiri, der ablösefrei vom 1. FC Köln an den Main wechselt und Robin Koch, der per Leihe von Premier League-Absteiger Leeds United kommt, hat der Sportchef zwei Führungsspieler verpflichtet. Außerdem kam mit Jessic Ngankam ein hoffnungsvoller Angreifer von Hertha BSC an den Main.

Niels Nkounkou Geboren: 1. November 2000 (Alter 22 Jahre), Pontoise, Frankreich Verein: AS St.-Etienne Position: Linksverteidiger

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Die Planungen der SGE sind aber längst nicht abgeschlossen. „Wir haben eine gute Mischung im Kader und haben uns auch mit Führungsspielern verstärkt. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Es wird noch das eine oder andere auf dem Transfermarkt passieren, das müssen wir abwarten“, bestätigte Sportchef Krösche.

Eine Position, auf der Eintracht Frankfurt nachlegen will, ist die des Linksverteidigers. Christopher Lenz ist verletzungsanfällig und zeigte in der vergangenen Saison keine konstant starken Leistungen. Deshalb soll ein Ersatz für den ehemaligen Spieler von Union Berlin her, der die SGE bis zum Ende der Transferphase noch verlassen könnte.

Niels Nkounkou ist offenbar mit der SGE einig. © IMAGO/Sebastian Frej

Nach Informationen der französischen Tageszeitung Le Progres hat Eintracht Frankfurt Niels Nkounkou im Visier. Der Linksverteidiger steht derzeit beim französischen Zweitligisten AS St.-Etienne unter Vertrag, würde offenbar aber gerne zur SGE wechseln. Mit dem Spieler sollen sich die Adler bereits einig sein. Eine Einigung mit St.-Etienne steht dagegen noch aus.

Eintracht Frankfurt offenbar einig mit Nkounko

Nkounko, der Philipp Max auf der linken Seite herausfordern soll, hat noch einen Vertrag bis 2026 und weist einen Marktwert in Höhe von fünf Millionen Euro auf. Das erste Angebot der Eintracht soll sich auf sechs Millionen Euro inklusive Bonus belaufen haben, St.-Etienne lehnte es aber ab. Die Franzosen pochen auf eine höhere Ablöse.

In der vergangenen Saison kam der aktuelle U21-Nationalspieler Frankreichs wettbewerbsübergreifend auf 38 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm sechs Treffer und neun Vorlagen gelangen. In der Hinrunde war er noch für den englischen Klub Cardiff City aktiv, bevor es im Januar dieses Jahres nach St.-Etienne ging. (smr)