An Tagen wie diesen

Von: Thomas Kilchenstein, Ingo Durstewitz, Daniel Schmitt

Frankfurt ist schon wieder im Fußballfieber. © Michael Schick

Eintracht Frankfurt sieht sich gut gerüstet für den großen Coup gegen RB Leipzig in Berlin, „doch Emotion alleine wird nicht reichen“ - sagt der scheidende Trainer Oliver Glasner.

Das erste Ziel hatte RB Leipzig einen Tag vor dem großen Spiel fast verfehlt: „Wir wollten gut durchkommen“, hatte RB-Trainer Marco Rose gesagt, der Weg aus Sachsen in die Kapitale ist ja nicht so lange. Doch dann hatten die Leipziger den dichten Verkehr in Berlin unterschätzt, zur offiziellen Pressekonferenz nach Charlottenburg waren sie dann nicht mehr so reibungslos durchgekommen, sie erschienen mit viertelstündlicher Verspätung. Die Eintracht-Entourage um Trainer Oliver Glasner und Sebastian Rode nahm es gelassen.

Sie können ja auch entspannt sein. Finalteilnahmen sind sie gewohnt mittlerweile, es ist das vierte Endspiel binnen sechs Jahren, diese Erfahrung, sagt der Frankfurter Kapitän, hilft natürlich. Man weiß in etwa, was auf einen zukommt, und doch hat selbst der Routinier am Tag der Abreise dieses ganz besondere Kribbeln verspürt. Zwei Pokalfinals hat Rode bislang bestritten, zweimal war er zwar auf der Bank, aber gewonnen hat er trotzdem, einmal mit Borussia Dortmund, einmal mit Bayern München. „Ich hoffe, auch das dritte Finale zu gewinnen.“ Fit auf jeden Fall sei er, selbst 120 Minuten würde er schaffen. „Wer mich kennt, weiß, dass ich mir ein Finale nicht entgehen lasse, selbst wenn es irgendwo zwickt.“

Es ist also angerichtet im 74 322 Fans fassenden Fußball-Tempel: In den Tagen vor dem Showdown ist im fernen Frankfurt ganz schön getrommelt und geklappert worden. Gehört ja zum Geschäft, logo. Man kennt das vor großen Duellen, aufplustern, Brust raus, Stärke zeigen. Klar, RB Leipzig ist durchaus favorisiert, gut drauf und ja trotz schlechten Saisonstarts souverän in die Champions League eingezogen. Doch Eintracht Frankfurt fühlt sich wohl in der Rolle des Underdogs, des Davids, der dann über sich hinauswächst. In besonderen Momenten. An Tagen wie diesen. Auf den Punkt. „Wir können solche Spiele einfach“, sagt Sportvorstand Markus Krösche. Vorstandssprecher Axel Hellmann wird martialisch: „Wir ziehen mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Finale. Das wird ein Frankfurter Wochenende.“

Trainer Oliver Glasner muss als sportlich Verantwortlicher bei allem Säbelrasseln einen kühlen Kopf bewahren und die richtige Taktik für das Endspiel an diesem Samstag (20 Uhr/ZDF) ertüfteln, er kann und wird nicht einfach nur darauf hoffen, dass es schon gutgeht, weil es ja schon häufiger gutgegangen ist in solchen K.o.-Duellen. „Wir werden alles rausfeuern, was im Tank ist“, kündigt er zwar an, sagt aber auch: „Emotion alleine wird nicht reichen.“ Es bedarf etwas mehr.

Einen klaren Matchplan etwa. Den hat er. „Wir haben eine Idee, wie wir Leipzig kontrollieren können“, sagt der Österreicher, „wir fühlen uns gut gerüstet.“ Zwingend geboten ist indes, dass sich die Mannschaft in guter Tagesform präsentiert. Faktoren in solchen Spielen sind Glaube und Einstellung, die Mentalität eines Teams. Da muss der Eintracht generell nicht bang sein, der Charakter des Ensembles stimmt. Und auch die Erfahrung, es schon mal gepackt zu haben, erst vor einem Jahr den FC Barcelona aus der Europa League geworfen und sich später zum Champion gekrönt zu haben, ist enorm wichtig. Das gibt Sicherheit und Halt. Und Selbstvertrauen. Und auch dass die Mannschaft in der Lage ist, Begegnungen zu drehen, nicht den Kopf zu verlieren oder ihn hängenzulassen, wenn sich Widerstände auftun, kann das Pendel in die eigene Richtung ausschlagen lassen. Erst am Samstag gegen Freiburg machte sie aus einem 0:1 ganz spät ein 2:1, weil sie es, angetrieben von den Rängen, plötzlich wollte, weil sie die Energie spürte und den Willen hatte. Europa winkte. „Die Mannschaft gibt einfach nie auf“, sagt Leistungsträger Kevin Trapp. „Und wir haben die nötige Qualität und Erfahrung.“

Auf den routinierten Nationaltorwart kommt es in diesen Alles-oder-Nichts-Duellen an, ein Keeper muss ein Team mal im Spiel und auch mal einen Unhaltbaren halten, um das große Ziel zu erreichen. Trapp kann das. Er hat es oft genug bewiesen.

Rückenwind und Dämpfer für RB Vier Finalteilnahmen in den vergangenen fünf Jahren - Greenhorns sind die Mannen aus Leipzig sicher nicht, sie wissen schon, wie es so läuft im Endspiel des DFB-Pokals. Die Sachsen sind nach ihrem Erfolg im letzten Jahr gegen den SC Freiburg auch stolzer Titelverteidiger. Willi Orban, der Kapitän, ist der festen Überzeugung, dass gerade die Erfahrung in den großen Spielen helfen werde. „In den entscheidenden Drucksituationen bist du einfach ruhiger“, sagt er. „Es ist wichtig, schon solche Spiele erlebt zu haben.“ Das hat Gegner Frankfurt freilich auch. RB-Trainer Marco Rose sieht seine Mannschaft nicht als Favorit. „Diese Frage stellt sich nicht. Es ist ein Spiel, in dem ist alles möglich.“ Für Rückenwind hat die bis 2027 ausgelegte Vertragsverlängerung von Starspieler Dani Olmo gesorgt. „Das ist super, wir sind happy. Dani ist ein unglaublicher Fußballer“, sagt Rose. „Er hat ein Zeichen gesetzt.“ Davon ist der Ungar Dominik Szoboszlai weit entfernt, er heizte in einem nicht autorisierten Interview in seiner Heimat Wechselgerüchte an. Prompt musste er zum Rapport. Kurz vorm großen Finale. Nicht so doll. FR

Und es bedarf Führungsspieler, die nicht einknicken, die nicht nervös sind, echte Typen, an denen sich die Mitspieler hochziehen können. Typen wie Kapitän Rode, der in Sevilla mit Turban und Brummschädel sein Team anführte und der in Lissabon nach seiner Einwechslung allein durch seine Präsenz und Hingabe für ein Happy Ende in der Champions-League-Gruppenphase sorgte.

Und es gehört hinten dazu, wenige Fehler zu machen, denn die werden auf diesem Niveau und gegen diesen Gegner oft genug bestraft und tun in einem Knockout-Spiel doppelt weh. Kleinigkeiten, das ist so, entscheiden oftmals solche Finals.

Und vorne muss man eine gewisse Effektivität, Kaltschnäuzigkeit zeigen, viele Chancen wird die Eintracht nicht bekommen, da muss man cool und abgezockt sein. So wie damals, 2018, Kevin-Prince Boateng und Ante Rebic, zwei furchtlose Draufgänger, die die Bayern fast im Alleingang besiegten und sich unsterblich machten („Bruda, schlag den Ball lang“). Also zumindest Oberbüffel Rebic, Boateng wurde bei seinem letzten Gastspiel in Frankfurt sogar ausgepfiffen - verstehe, wer will. Also wird es, übertragen auf heute, gerade auf einen wie Shootingstar Randal Kolo Muani ankommen, einen Spieler, der den Unterschied machen kann, machen muss.

Und natürlich hängt, wie Glasner bei der Pressekonferenz sagte, auch ein bisschen was vom Spielglück ab, was alles kann solch eine Partie beeinflussen? Abgefälschte Schüsse, die ins Tor gehen, eine Verletzung des besten Spielers, eine Notbremse, Rote Karte oder Pfiffe des Schiedsrichters. Oder ausbleibende. Wie 2018 gegen die Bayern, als kurz vor Schluss die Pfeife des Schiris Felix Zwayer stumm blieb - ehe Mijat Gacinovic auf seine große Reise gehen konnte.

Dass es darüber hinaus das letzte Spiel für Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt sein wird, spielt für den 48-Jährigen keine Rolle. „Das Spiel ist wichtig, nicht Oliver Glasner.“ Er empfinde es als „Privileg“, in zwei Endspielen innerhalb eines Jahres zu stehen, er werde „diesen Abend genießen“. Ein erster Blick hat er gestern schon auf den Pott werfen können, der beim Pressegespräch im Zentrum stand. Wer ihn an diesem Samstag vor 22 Uhr in die Höhe stemmen wird? „Er funkelt“, sagt Glasner, „für alle gleich“.