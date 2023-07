Alex Meier: „Die Spieler, die es wirklich in die Bundesliga schaffen, werden immer weniger.“

Von: Ingo Durstewitz

Teilen

Technik, die gelernt sein will: Ex-Profi Alex Meier macht vor, wie es geht. © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Ex-Eintracht-Kapitän Meier über die Defizite im deutschen Jugendfußball, seinen ersten Cheftrainer-Posten im Nachwuchs und weshalb Friedhelm Funkel eine enorm wichtige Rolle in seiner Karriere spielte. Ein Interview von Ingo Durstewitz

Herr Meier, Ihr Einstand als Cheftrainer im Jugendbereich der Eintracht lief ja ganz verheißungsvoll. Den Regionalpokal hat Ihre U16 geholt, im Endspiel gegen Rot-Weiss Frankfurt, im Halbfinale nach 0:2-Rückstand den FSV im Elfmeterschießen besiegt. Läuft bei Ihnen?

Es hat zumindest super angefangen. Das sind tolle Jungs, sie ziehen alle voll mit. Was mich total gefreut hat, war diese ehrliche, unbändige Freude, als sie den Pokal gewonnen haben. Und trotzdem haben sie zwei Tage danach im Training wieder Vollgas gegeben. Respekt dafür. Sie sind sehr fleißig, marschieren ohne Ende und geben jeden Tag alles. Echt top.

Wie sind Sie aufgenommen worden von den Jungs und den Eltern? Mit Ehrfurcht, Respekt oder einfach nur großen Augen, denn: Das ist ja der große Alex Meier, der Fußballgott, das ist jetzt unser Trainer .. .

Am Anfang war da eher so eine Unsicherheit. Die Jungs haben mich gefragt: „Trainer, sollen wir Sie siezen?“

Was haben Sie geantwortet?

Ich habe nur gesagt: „Ich bin Alex, alles ganz entspannt.“

Und im Training? An Akzeptanz mangelt es wohl eher nicht?

Nein, das nicht. Aber noch mal, es sind auch wirklich gute, anständige, disziplinierte Jungs. Und klar hilft mir auch, dass ich jede Übung vormachen kann. Da wissen sie: „Okay, der erzählt keinen Blödsinn.“

Über den darbenden Fußball-Nachwuchs wird derzeit viel debattiert, bei der Eintracht, aber auch generell und im nationalen Kontext. Der deutsche Fußball scheint den Anschluss verpasst zu haben. Was ist los mit den Talenten? Zu wenig Biss? Zu viel Ablenkung? Falsche Schwerpunkte? Zu viel Taktikschulung?

Lassen Sie mich zunächst einmal bei der Taktik bleiben. Ich habe jetzt eine Mannschaft mit 15-Jährigen. Was sind da die Basics? Was muss primär geschult und geübt werden? Ist es wirklich die Taktik?

Sagen Sie es.

Nein, Taktik macht nur einen kleinen Anteil meines Trainings aus. Taktik haben die Jungs in der Regel innerhalb von zwei Wochen verinnerlicht, glauben Sie mir. Es geht um die Basics: Technik, Passspiel und Fitness. Bei mir ist ganz klar: Es gibt in jedem Training einen Technikblock und einen Passspielblock. Und am Ende immer die Überprüfung des Erlernten in Spielformen. Das ist Standard. Das ist Pflicht. Damals wie heute.

Aber die Talente sind ja, so allgemein, auch ein bisschen verweichlicht.

Stopp. Das sind zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Die größten Defizite haben die Spieler, alles in allem, in puncto Technik, Ballverarbeitung und Passspiel. So sehe ich es. Das bedeutet aber nicht, dass es unwichtig ist, den Willen zu schulen. Die Jungs müssen auch mal beißen, sie müssen den inneren Schweinehund überwinden, gegen Widerstände ankämpfen – sonst werden sie keine Chance haben, es zu den Profis zu schaffen. Einhundertprozentige Fitness und absolute Leistungsbereitschaft sind entscheidend. Da gehören dann auch mal Laufeinheiten auf der Tartanbahn dazu, 1000-Meter-Läufe, Sprünge mit dem Medizinball. Und dabei geht es nicht darum, die Jungs zu quälen.

Sondern?

Es geht darum, sie fit zu machen. Denn ohne Fitness hast du einfach keine Chance. Und wichtig ist auch, dass sie an ihre Grenzen oder darüber hinaus gehen müssen. Sie müssen sich durchsetzen können. Sonst kommst du nicht weiter. Wenn sie Profis werden wollen, werden sie mit Situationen konfrontiert, von denen sie jetzt noch keine Ahnung haben. Aber wir müssen sie darauf vorbereiten. Und dazu gehört: Widerstände überwinden. Wer gegen Widerstände angekämpft hat, der hat schon mal einen Vorteil. Wer nicht hart trainiert, hat sowieso keine Chance, der schafft es nicht – egal, wie viel Talent er hat.

Und was ist mit dem Taktik-Einmaleins: Verdichtung der Räume, hier schließen, dort öffnen, Überzahl schaffen und so weiter und so fort.

Noch mal: Du musst erst mal die grundlegenden Dinge gut, sehr gut oder bestenfalls perfekt können, um die großen Sachen machen zu können. Was nutzt es mir, wenn ich einen Raum sehe, ihn besetze, der Ball kommt – aber ich kann ihn gar nicht verarbeiten, weil mir die Technik dazu fehlt.

Zur Person Selbst ein Fußballgott braucht mal Urlaub, weshalb sich Alex Meier jetzt in die Ferien nach Miami, Florida, verabschiedet hat. Der U-16-Cheftrainer der Eintracht hat auch seinen Jungs freigegeben, aber mit einem individuellen Technik- und Fitnessplan im Gepäck. Das wäre aber eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil die Talente schon sehr diszipliniert seien und ohnehin nur Fußball im Kopf hätten. „Sie sind auch so immer auf dem Bolzplatz.“ Meier, 40 inzwischen, findet es gut. Er ist selbst so groß geworden. Und hat es weit gebracht: In 379 Spielen für die Eintracht traf er 137-mal. Torschützenkönig wurde er in der ersten und der zweiten Liga. Die Popularität des in Frankfurt verehrten Ex-Kapitäns ist ungebrochen, wo der Lange auftaucht, wird sofort das Handy gezückt, es bildet sich eine kleine Menschentraube. Meier kennt es nicht anders. Nach drei Jahren als Assistenztrainer hat er jetzt seine eigene Mannschaft übernommen, es macht ihm Heidenspaß. Und er selbst liegt nicht auf der faulen Haut, treibt regelmäßig Sport, mit Ex-Trainer Oliver Glasner spielte er regelmäßig Tennis. Und mittlerweile schießt er seine Tore auch für die Traditionsmannschaft der Eintracht – alle mit der Innenseite, natürlich. dur

Also ist Taktik in jungen Jahren mehr oder minder überflüssig?

Nein, das natürlich nicht. Ich habe mit meinen Spielern jetzt auch trainiert, wie wir den Gegner anlaufen wollen, was wir da beachten müssen. Aber das haben sie schnell drin. Das Entscheidende sind für mich die Fähigkeiten und die Förderung der Fähigkeiten. Der Rest kommt dann ohnehin, wenn du gut genug bist.

Noch mal zurück zu dem Thema: Hindernisse überwinden. Fehlt das der neuen Generation? Ist da Tiktok und Instagram wichtiger? Also gut aussehen auf anderen Plattformen, schon in jungen Jahren nicht mehr hungrig genug sein?

Das ist eine Frage der Generation. Für mich ist das nichts, ich habe weder einen Facebook- noch einen Instagram-Account. Darauf habe ich keine Lust. Ich möchte mein Leben in der Realität leben, nicht virtuell. Aber ich kann Ihnen da eine kleine Anekdote von unserem Team erzählen.

Sehr gerne.

Neulich ging es bei uns um Werte, die wir vermitteln wollen. Ich habe den Jungs dann irgendwann gesagt: „Schaut her, Ihr bekommt Respekt über Eure Leistung auf dem Platz. Nicht durch coole Schuhe, Klamotten oder Instagram-Stories.“

Das waren bei Ihnen ja auch so. Sie hatten als Profi anfangs keine einfache Zeit in Frankfurt.

Das stimmt. Da lief es mit den Fans nicht immer reibungslos, nicht so wie zum Schluss. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht einen standfesten und gestandenen Trainer wie Friedhelm Funkel an meiner Seite gehabt hätte, der immer auf mich gebaut und mich verteidigt hat, weil er von meinen Qualitäten überzeugt war. Das gehört auch zu einer Karriere dazu: Du musst ein bisschen Glück haben: Einen Trainer, der auf dich setzt. Keine schweren Verletzungen und vieles mehr.

Die Eintracht hat schon seit Jahren keinen Spieler mehr herausgebracht, der es von der Jugend zu den Profis schaffte. Der letzte war Aymen Barkok. Woran liegt’s?

Ich bin nicht lange genug dabei, um das beurteilen zu können. Ich kann nur sagen, wie es war, als ich noch Spieler bei der Eintracht war.

Bitteschön.

Die Jugendspieler, die hochkamen, hatten zumeist technische Probleme und Schwierigkeiten im Passspiel. Und körperlich konnten sie auch nicht mithalten. Aber das ist kein Problem der Eintracht, das ist ja in allen Vereinen so. Die Spieler, die es wirklich in die Bundesliga schaffen, werden immer weniger. Und genau da wollen wir ja jetzt alle ansetzen: Technik, Passschärfe, Fitness. Der Unterschied von der Jugend zu den Profis ist unfassbar groß, das ist eine andere Welt. Deswegen müssen wir unsere Jungs, die das Zeug dazu haben, im ersten Schritt so vorbereiten, dass sie ein paar Wochen Profitraining durchstehen, ohne sich zu verletzen.

Wie sieht es mit der individuellen Förderung aus?

Die ist sehr wichtig. Auch da schauen wir, dass wir die Jungs gezielt fördern. Und ich werde einen Spieler, in dem ich etwas sehe und von dem ich überzeugt bin, immer spielen lassen – auch wenn er vielleicht körperlich noch nicht so weit ist wie ein anderer. Du musst die spielen lassen, die es unbedingt wollen und die das Zeug haben, es vielleicht mal zu den Profis zu schaffen. Da steht das Ergebnis klar im Hintergrund, die Förderung des Einzelnen im Vordergrund.

Wie schnell erkennen Sie, ob einer das Zeug zum Profi hat?

Von den Anlagen sehe ich das recht schnell. Man erkennt, ob ein Spieler etwas Besonderes hat. Aber ob er es dann zum Profi schafft, kann ich nicht beurteilen. Die Jungs hier bei mir sind 15, die machen in drei, vier Monaten unglaubliche Sprünge in ihrer Entwicklung. Da kann ich bei keinem sagen: Der wird zu 100 Prozent Profi. Das kann man nicht mal in der U19, da gibt es noch so viele Unwägbarkeiten.

Und wie geht es mit dem Trainer Alex Meier weiter?

Das werden wir sehen. Mir macht es Riesenspaß, es war der richtige Zeitpunkt, nach drei Jahren als Co-Trainer meine erste Mannschaft als Chefcoach zu übernehmen. Für diese Chance bin ich auch sehr dankbar. Als nächstes werde ich meine A-Lizenz machen und dann schauen wir weiter. Denn irgendwann muss ich ja auch für mich die Frage beantworten: „Bin ich wirklich gut als Trainer?“ Ich denke das zwar schon, aber richtig herausfinden muss ich es erst noch.