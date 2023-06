Alario, Knauff und Alidou: Der schwere Weg zurück

Muss seinen Durchbruch in Frankfurt wegen einer Knie-Operation noch einmal verschieben: Stürmer Lucas Alario. © IMAGO/Revierfoto

Ausgerechnet drei Offensivkräfte, die unter dem Trainer Toppmöller neu angreifen wollen, sind bei Eintracht Frankfurt vorerst außen vor: Alario, Knauff, Alidou

Auch ein Sportvorstand liegt mit seinen Prognosen zuweilen daneben, da geht es Eintrachts Markus Krösche wie vielen. Im Winter sagte der Sportliche Leiter des Frankfurter Bundesligisten noch dies über einen Angreifer, der so gar nicht in Tritt gekommen war: „Lucas Alario wird für uns in der Rückrunde noch sehr wichtig werden, weil er unheimlich viel Qualität in der Box hat. Er ist auf einem guten Weg.“ Tja, so kann man sich irren.

Tatsächlich spielte der 30 Jahre alte Argentinier, im vergangenen Sommer aus guten Gründen für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen geholt, überhaupt keine Rolle, in der Rückrunde kam er genau auf acht Kurz-Einsätze, der längste währte 23 Minuten. Ansonsten durfte der Stürmer für wenige Minuten auf den Platz, zu einem Zeitpunkt, da die Messe längst gelesen war. Statistisch absolvierte der Angreifer zwar 26 Pflichtspiele, effektiv aber spielte er lediglich 411 Minuten - von 2340 möglichen.

Seit Mai suchte man den neunfachen argentinischen Nationalspieler vergebens im Kader, wegen Knieproblemen war er gar nicht mehr dabei, das DFB-Pokalfinale verpasste er. Diese Probleme im Gelenk, eine Folge von bald zwölf Jahren Profitum, wird Alario in seiner Heimat beheben lassen, er unterzieht sich einer Knie-Operation, einer Athroskopie. Wie lange er ausfallen wird, ist offen, zwischen drei und fünf Wochen lauten Prognosen.

Sicher ist aber: Lucas Alario wird den Auftakt der Saisonvorbereitung (10. Juli) verpassen. Das ist für ihn insofern bitter, weil er unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller einen neuen Anlauf nehmen, sich erneut zeigen und beweisen wollte. In einem anderen System, womöglich mit zwei Angreifern, womöglich ohne den dann für viel Geld veräußerten Randal Kolo Muani, könnte er sich bessere Chancen auf einen vorderen Platz im Team ausrechnen. Und es ist ja nicht so, dass Lucas Alario, der einst für River Plate in Buenos Aires spielte, gar keine Qualität als Knipser hätte. Bei Bayer Leverkusen, für die er zwischen 2017 und 2022 kickte, erzielte er in 126 Bundesligapartien 42 Tore, also in jedem dritten Spiel eines, keine schlechte Quote, meist als Joker. Deshalb hat Eintracht Frankfurt den Spieler, Vertrag bis 2025, noch nicht abgeschrieben. Wegen der Operation und dem Verpassen einiger Trainingseinheiten freilich wird der Weg zurück für ihn nicht leichter.

Noch übler hat es Ansgar Knauff erwischt, der wegen eines Schlüsselbeinbruchs, den er sich im letzten Testspiel der U21-Auswahlmannschaft zugezogen hat, mindestens acht Wochen fehlen wird. Zum Saisonstart Mitte August topfit zu sein, ist für den 21 Jahre alten Flügelspieler illusorisch, er wird wertvolle Wochen nicht nur des Feinschliffs verpassen. Auch er war voller Tatendrang, es nach einer Saison, die für ihn alles andere als optimal verlaufen war, allen zu zeigen. Er konnte sich in der abgelaufenen Runde nie durchsetzen, verlor seinen Stammplatz, schaffte es in der Hinrunde nicht, sich trotz geringer Konkurrenz weder auf dem rechten noch auf den linken Flügel als wertvolle Alternative zu etablieren. Auch Knauff, der just seinen Kontrakt bis 2028 verlängert hat, wird sich in Geduld üben müssen.

Alidou noch im Einsatz

Schließlich hat Faride Alidou eine Saison hinter sich gebracht, die ihn mehr enttäuschte als befriedigte. Auf 21 Pflichtspieleinsätze kam der 21-Jährige, keine einzige Begegnung begann er in der Startelf, er durfte allenfalls mit Minuteneinsätzen rechnen. Höhepunkt ganz sicher: Das Tor in der Champions League bei Tottenham zum 2:3. Ansonsten gab es viel Leerlauf beim Talentierten. Dass er gereift ist, dass er dieses Jahr genutzt hat, in der Bundesliga seinen Mann zu stehen, will er jetzt zeigen. Aber auch er wird anfangs fehlen, immerhin nicht wegen einer Blessur. Der frühere Hamburger steht im Aufgebot der U21-Nationalmannschaft, die in Georgien und Rumänien eine EM spielt, die am 8. Juli endet, zwei Tage vor Trainingsauftakt in Frankfurt. Selbst wenn die DFB-Auswahl nur das Viertelfinale erreichen sollte, wäre Alidou bis Anfang Juli im Einsatz. Daran schließt sich sein Urlaub an - während der Ball im Stadtwald längst wieder rollt.