Ex-Eintracht-Star Hinteregger giftet gegen Alaba

Von: Marius Epp

Martin Hinteregger ist froh, den Profifußball hinter sich gelassen zu haben. Er spottet über seinen ehemaligen Nationalmannschafts-Kollegen David Alaba.

Frankfurt am Main – Martin Hinteregger und David Alaba sind zwei grundverschiedene Charaktere. Wohl der Hauptgrund, warum der eine noch bei Real Madrid spielt – während der andere längst wieder in seinem 300-Seelen-Dorf in Kärnten lebt. Und Rehe aus 100 Metern Entfernung erschießt.

Martin Hinteregger Geboren: 7. September 1992 (Alter 30 Jahre), Sankt Veit an der Glan, Österreich Vereine: SGA Sirnitz, Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt Karriereende: 2022 Erfolge: Europa-League-Sieg 2022, Österreichischer Meister (3x) und Pokalsieger (3x)

Ex-Eintracht-Star Hinteregger: „Im Fußball und in der Politik wird nur noch gelogen“

Eintracht-Held Hinteregger hat dem Profifußball im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt. Warum? Weil er keine Lust mehr hatte. Auf das Geschäft, den Druck, die Scheinheiligkeit. In einem Interview mit dem österreichischen Magazin profil begründet er seinen Schlussstrich unverblümt – wie man ihn eben kennt.

„Alle, die ich kenne, sagen zu allem Ja und Amen“, kritisiert er den Umgang mit den Medien. „Im Fußball und in der Politik“ werde doch „nur noch gelogen“, sagt Hinteregger. Als Paradebeispiel dafür führt er ausgerechnet einen langjährigen Kollegen in der österreichischen Nationalmannschaft an: David Alaba.

Große Verdienste für den ÖFB, unterschiedliche Charaktere: Martin Hinteregger und David Alaba. © ULMER/Imago

Hinteregger nimmt sich Alaba zur Brust

„Das ist der perfekte Profi, er ist richtig gescheit“, lobt der Ex-SGE-Star, bevor er zu Kritik ansetzt. „Aber ich frage mich immer, warum Journalisten ihn überhaupt interviewen wollen – da kann ich ja gleich die Zirbe da hinten interviewen. Die sagt gleich viel“, so der 30-Jährige.

Auf Alaba hatte er sich schon einmal eingeschossen. „David Alaba sagt seit zehn Jahren nach dem Spiel die gleichen Sachen. Ist okay, aber das ist halt nicht seine Meinung“, echauffierte er sich vor einigen Monaten.

SGE-Held Hinteregger prangert an: „Niemand traut sich mehr, seine Meinung zu sagen“

„Niemand traut sich mehr, seine Meinung zu sagen“, prangert er an. „Die schlimmsten Interviews geben Sportdirektoren – die müssen bei jeder Frage lügen, damit keine Unruhe entsteht.“ Auch selbst habe sich Hinteregger in Interviews nur selten geradlinig gezeigt. „Einmal im Jahr vielleicht, aber bei den anderen 100 Interviews habe ich so viel gelogen, wie nur geht. Hauptsache, am nächsten Tag steht nichts in der Zeitung“, gibt er zu.

Der Europa-League-Sieger von 2022 lebt in seinem Heimatdorf Sirnitz und kickt für den ortsansässigen Verein. Zu Profizeiten fiel er immer wieder in ein Loch – er kam mit der Öffentlichkeit nicht klar, in deren Mittelpunkt er sich spätestens nach seinem Aufstieg bei der Eintracht wiederfand.

„Manche Spieler kotzen vor dem Spiel, weil der Druck so enorm ist“, verrät er. „Ich wäre mit einem Zehntel meines Gehalts zufrieden gewesen, wenn alles ein bisschen normaler gewesen wäre.“ Ein bisschen normaler ist es jetzt schon, in Sirnitz. Sein perfektes Leben beschreibt Hinteregger so: „Essen, wenn man hungrig ist. Schlafen, wenn man müde ist.“ (epp)