Nach nur einem Jahr: Ex-Eintracht-Star Kostic wohl vor Juve-Abschied

Von: Niklas Kirk

Trotz Vertrag bis 2026 könnte Filip Kostic Juventus schon bald verlassen. Schuld daran ist wohl das Finanzgebaren der Norditaliener.

Turin – Gerade mal ein Jahr ist es her, da wurde Filip Kostic – zum Leiden der Fans von Eintracht Frankfurt – unter Marktwert zu Juventus Turin verkauft. Seither schwingt immer ein wenig Nostalgie um den Serben, den man nach weit verbreiteter Ansicht in der letzten Spielzeit in seiner Funktion auf der linken Außenbahn noch nicht gleichwertig ersetzen konnte. Während Kostic in der vergangenen Saison zur Stammkraft bei der alten Dame wurde, scheint seiner Zukunft in Turin bereits jetzt wieder ungewiss.

Filip Kostic Geboren: 1. November 1992 Kragujevac/Serbien Aktuelles Team: Juventus Turin Bisherige Vereine: FK Radnički, FC Groningen, VfB Stuttgart, Hamburger SV, Eintracht Frankfurt

Ex-Eintracht-Star Kostic wohl vor Juve-Abschied? Verband erteilte Punktabzug

Dabei scheint es Kostic jedoch nicht an sportlichem Stellenwert im Team von Massimiliano Allegri zu mangeln. 54 Pflichtspiele bestritt Kostic wettbewerbsübergreifend, davon 33 Partien in der Serie A von Beginn an. Wie ein Bericht von Sport1 nahelegt, ist der Verein der Unternehmerfamilie Agnelli viel mehr aus finanziellen Gründen gezwungen, den Kader umzukrempeln.

Ende Oktober, knapp drei Monate nach Kostic Ankunft, braute sich über Turin ein Gewitter zusammen, das nur wenigen Fußballinteressierten verborgen geblieben sein wird. Zu jener Zeit eröffnete die Turiner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung und Unregelmäßigkeiten bei Spielertransfers. Unter anderem Präsident Agnelli, als auch Vereinsikone Pavel Nedvěd traten im Zuge der Ermittelungen von ihren Ämtern zurück. Sportrechtlich stand am Ende das Urteil des Verbandsgerichts, das erstinstanzlich einen 15-Punkte-Abzug für die Norditaliener A beschloss. Nach der Revision stand zum Ende der Saison ein Abzug von zehn Punkten.

Filip Kostic, hier im Trikot von Juventus Turin. © Italy Photo Press / Imago Images

Ex-Eintracht-Star Kostic wohl vor Juve-Abschied? „Alter Dame“ fehlen wichtige Einnahmen

So oder so fiel Juventus dadurch vom zweiten Platz, den sie hinter dem bereits gekrönten Meister Napoli innehatten, aus den Champions League Rängen, womit dem Club wichtige Einnahmen zur Finanzierung seines Kaders verloren gehen. Als negative „Krönung“ wurde Juventus zu allem Überfluss auch für die kommende Conference-League-Saison durch die UEFA gesperrt, für die sich die Bianconeri sportlich qualifiziert hätten.

Somit verdichten sich die Indizien, warum die Italiener Einnahmen generieren und kostenintensive Gehälter von der Liste streichen sollten. Wie Sport1 weiter berichtet soll etwa Kostic bereits ab einer Offerte über 12 Millionen Euro gehen dürfen.

Ex-Eintracht-Star Kostic: Vielzahl an Interessenten und niedrige Ablöse könnten Abschied wahrscheinlich machen

Kurz nach Bekanntwerden des Berichts gesellten sich bereits erste Spekulationen über mögliche Ziele für den 30-Jährigen. Potenzielle Abnehmer gäbe es somit in der Türkei sowie in England in Gestalt von Notthingham Forest.

Auch Saudi-Arabien darf in der Auflistung nicht fehlen und sogar in der Bundesliga regt sich Interesse. Laut dem italienischen Portal tuttomercatoweb.com jedoch durch den VfL Wolfsburg und nicht durch die Frankfurter Eintracht, wo ihn so mancher Fan sicherlich nach wie vor schmerzlich vermisst. (nki)