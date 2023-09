Nach Wechsel zu RB Leipzig: Lenz spricht über Eintracht-Abgang

SGE

Von Sascha Mehr schließen

Eintracht-Abgang Christopher Lenz spricht erstmals über seinen Wechsel zu RB Leipzig und die Ziele beim Champions-League-Teilnehmer.

Frankfurt/Leipzig – RB Leipzig hatte in den letzten Tagen vor Schließung des Transferfensters Christopher Lenz von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der Linksverteidiger brachte der SGE eine Million Euro ein und ist beim Champions-League-Teilnehmer als Back-up für den deutschen Nationalspieler David Raum vorgesehen.

Christopher Lenz Geboren: 22. September 1994 (Alter 28 Jahre), Berlin Verein: RB Leipzig Position: Linksverteidiger

Eintracht Frankfurt: Lenz über Abgang nach Leipzig

Lenz galt schon seit längerer Zeit als möglicher Verkaufskandidat und hat es im Kader von Cheftrainer Dino Toppmöller schwer, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Der Linksverteidiger wechselte im Sommer 2021 ablösefrei von Union Berlin zu Eintracht Frankfurt und sollte Druck über die linke Seite machen. In seinen zwei Jahren am Main konnte sich der gebürtige Berliner aber nicht durchsetzen und wurde von zahlreichen Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich sein Marktwert von fünf auf 2,5 Millionen Euro halbiert.

Nach seinem Wechsel wurde er von seinen neuen Kollegen bestens aufgenommen, wie Lenz in einem Interview mit der Bild verraten hat: „Ich wurde super aufgenommen, gleich vom ersten Training an. Ein, zwei Jungs kannte ich auch vorher, deswegen hatte ich keine Einstiegsprobleme.“

+ Christopher Lenz wechselte von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig. © IMAGO/motivio

„Als das Interesse aufkam, sagte ich, ich will das unbedingt machen. RB Leipzig ist einer der Top-Klubs in Deutschland und hat sich mittlerweile auch international fußballerisch einen Namen gemacht, da überlegt man nicht zweimal. Ich glaube auch, auf Frankfurter Seite nimmt mir das keiner übel“, sagte der 28-Jährige über seinen Abgang bei Eintracht Frankfurt. Nie vergessen wird er den Europa-League-Titel mit den Adlern, wie er bestätigte: „Der erste Titel für mich in meiner Karriere. Eines der wichtigsten Spiele auch überhaupt.“

Eintracht Frankfurt: Ex-Adler über Ziele bei neuem Klub

Bei RB Leipzig will er David Raum Druck machen und um Einsätze kämpfen. „Meine Stärken liegen im Zweikampf und der Defensivarbeit. Ich bin ein defensiverer Linksverteidiger als David Raum, kann mich aber auf jeden Fall auch offensiv mit einschalten. Ich bin ein Teamplayer, der immer 100 Prozent auf dem Platz geben möchte und wird. Eigentlich möchte ich meinen Offensivspielern das Gefühl vermitteln: Macht einfach! Wenn ihr den Ball verliert, nicht so schlimm, da hinten, die räumen auf“, sagte Lenz zur Bild.

Seine Ziele für die neue Saison formuliert er klar: „Bei RB hast du ja nochmal höhere Ziele, viele Toptalente, die das Potenzial haben. Hier musst du in jedem Training, in jeder Situation, in jedem Eins-gegen-eins bei 100 Prozent sein. Und auch mit 28 hoffe ich, dass ich mich auch noch etwas verbessere, hellwach bleibe und auf ein besseres Niveau komme.“ (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/motivio