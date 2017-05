Neonazi-Terror Parlament fühlt sich übergangen

Anzeige

Gebetsmühlenartig wiederholt sich Michael Bußer im Zeugenstand des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag: „Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens.“ Deshalb habe das Innenministerium, er war damals dort Pressesprecher, das Parlament nicht über den Mordverdacht gegen Verfassungsschützer Andreas Temme informieren können. Auch Datenschutzrecht hätte dagegengesprochen, den Innenausschuss oder die parlamentarische Kontrollkommission über die Vorfälle im Landesamt für Verfassungsschutz zu informieren. Sein damaliger und jetziger Chef, Volker Bouffier (CDU), habe alles richtig gemacht.

Ins Schleudern kommt der aktuelle Leiter der Staatskanzlei, als Herrmann Schaus von der Linksfraktion einen Artikel der „Bild“-Zeitung zitiert. Darin spricht Bußer von disziplinarrechtlichen Schritten gegen Temme. Auch zu diesem Zeitpunkt wussten die Abgeordneten nicht mehr über den Skandal, als in den Medien zu lesen war. Wo, fragt Schaus, sei da der Datenschutz geblieben?

Bußer war am Freitag der letzte von drei Zeugen des Ausschusses, der sich mit der Rolle der Landesbehörden bei der Aufklärung des neunten Mordes beschäftigt, der dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeordnet wird. Am 6. April 2006 war Temme während oder kurz vor den tödlichen Schüssen auf den deutsch-türkischen Internetcafébesitzer Halit Yozgat in Kassel am Tatort gewesen. Angeblich rein privat. Danach hatte er sich als Zeuge nicht gemeldet und geriet vorübergehend unter Mordverdacht.

Bouffier habe es sich nicht leichtgemacht, versichert einige Stunden zuvor auch dessen Büroleiterin Karin Gätcke. Er habe sich „intensiv beraten“, sogar die Expertise des Datenschützers und der Bundesverfassungsschützer eingeholt. Erst dann habe er entschieden, dass die im Yozgat-Fall ermittelnde Staatsanwaltschaft die Quellen Temmes nicht verhören dürfe. Die Informanten des Landesverfassungsschützers seien „von überragender Bedeutung“ für die islamistische Szene in der ganzen Republik gewesen. Sie sollten nicht gefährdet werden. Dass unter den Quellen auch ein Rechtsextremer war, sei im Ministerium nicht bekannt gewesen: „Hätten wird das gewusst, hätten wir anders entschieden.“

Der inzwischen pensionierte damalige Vizedirektor des hessischen Verfassungsschutzes muss sich zum zweiten Mal den Fragen der Ausschussmitglieder stellen. Nachdem Temmes Anwesenheit am Tatort in Kassel bekanntgeworden sei, hätten seine Mitarbeiter dessen Dienstpläne unter die Lupe genommen. Schnell habe sich gezeigt, dass er als Verdächtiger für die Mordserie nicht infrage kommen könne, sagt Peter Stark. „An bestimmten Tagen hatte Temme ein Alibi.“

Die politischen Bewertungen sind unterschiedlich: Der Verfassungsschutz habe sämtliche Ermittlungen „wissentlich blockiert – gedeckt durch das Innenministerium und Volker Bouffier“, folgert Schaus. SPD-Obfrau Nancy Faeser kommt nach der Aussage der Büroleiterin zum Schluss, dass das Innenministerium unter Bouffier die Abgeordneten überhaupt nicht über die Causa Temme habe informieren wollen. Holger Bellino (CDU) hält es für richtig, dass Bouffier die Quellen schützte: „Die Ermittlungsbehörden konnten nicht darlegen, was nach Ausräumen des Tatvorwurfs gegen Temme durch direkte Vernehmung der V-Leute noch erreicht werden sollte.“