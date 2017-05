NPD Kein Staatsgeld für Verfassungsfeinde

Anzeige

Die Debatte setzte schnell nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ein: Dass man die rechtsradikale und höchstrichterlich bestätigt verfassungsfeindliche NPD nicht verbieten darf, weil sie keine echte Gefahr für die Demokratie darstellt, sei das eine. Die andere Frage sei aber: Muss der Staat, den die Verfassungsfeinde bekämpfen, sie mitfinanzieren, weil er alle Parteien, die eine Mindestzahl an Wählern erreicht, bezuschusst?

Nein, finden mehrere Landesregierungen – von denen ja auch schon der Verbotsantrag gekommen war – und verabschiedeten an diesem Freitag eine entsprechende Entschließung im Bundesrat.

Wir können den Bürgern nicht erklären, warum sie gegen Plakate demonstrieren sollen, die mit staatlichen Geldern finanziert worden sind. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU

Schon das Verfassungsgericht hatte betont, es liege in der Hand des Gesetzgebers, verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Das müsse dann aber grundsätzlich geregelt werden, nicht nur für die NPD.

Der Bundesrat beschloss nun in Berlin auf Initiative des Saarlands und von Rheinland-Pfalz einstimmig, verfassungsfeindliche Parteien nicht mehr staatlich zu bezuschussen. Dabei wollen die Länder die juristisch sicherste und politisch schwierigste Lösung wählen: eine Änderung des Grundgesetzes. Karlsruhe habe keine Zweifel an der Verfassungsfeindlichkeit der NPD gelassen, betonte der Bundesrat in seiner Entschließung. Die Richter hätten lediglich deutlich gemacht, dass die Partei nicht über das Potenzial verfüge, das Voraussetzung für ein Verbot wäre.

„Es muss alles dafür getan werden, dass Parteien, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgen und deren politisches Konzept die Menschenwürde missachtet, nicht mit staatlichen Mitteln in die Lage versetzt werden, ihre Ziele zu verwirklichen“, heißt es in der Bundesratsresolution weiter. Zudem sollten verfassungsfeindlich handelnde Parteien möglichst umfassend auch von sonstigen öffentlichen Leistungen ausgeschlossen werden.

Eine Partei, die die Menschenwürde und freiheitliche Grundordnung missachte, dürfe keine staatlichen Gelder erhalten, sagte die Präsidentin des Bundesrats, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die saarländische Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) verwies darauf, dass die Menschen häufig zu Protesten gegen die NPD aufgerufen würden. „Wir können den Bürgern nicht erklären, warum sie gegen Plakate demonstrieren sollen, die mit staatlichen Geldern finanziert worden sind.“

Es gab aber auch Mahnungen zur Vorsicht, etwa aus Sachsen. Das Land unterstützt die Resolution, sieht aber rechtliche Tücken. Die Gesetzgebung müsste einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhalten, sagte der sächsische Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU). So müsse genau geprüft werden, „ob man mit dieser Finanzierungsuntersagung auch das Thema Sendezeiten in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verbinden sollte.“

Auch die Grünen-Rechtsexpertin Renate Künast, riet zur Sorgfalt. Sollte ein Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung vor Gericht scheitern, wäre das ein „Desaster“.