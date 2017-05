?Achtung, Aufnahme! In den Schmieden des Pop?, Arte Tüftler, Tonmeister und Virtuosen

Anzeige

Die Geschichte der Popmusik birgt ihre eigenen Ironien. Wenn der Laptop eines DJs zu Boden kracht, ist der Auftritt gelaufen. Als, so besagt es die Legende, Ike Turners Gitarrenverstärker vom Lastwagen fiel und einer der Lautsprecher einen Riss davontrug, war ein neuer Sound geboren.

Die sechsteilige Dokumentarreihe „Achtung, Aufnahme! In den Schmieden des Pop“ versammelt viele solcher Geschichten, vorgetragen von namhaften Musikern, Schriftstellern, Experten. Eine solche Herangehensweise kann, negative Beispiele gibt es zur Genüge, rasch in Beliebigkeit ausarten. Nicht so bei den preisgekrönten Autorinnen Maro Chermayeff und Christine Le Groff. Was damit zusammenhängen könnte, dass Sir George Martin, der im Vorjahr verstorbene legendäre Produzent der Beatles, als Koproduzent beteiligt war.

Die Autorinnen gliedern ihr Material einerseits historisch, andererseits nach den Funktionen bei der Musikproduktion. Die bereits ausgestrahlten, in der Arte-Mediathek noch verfügbaren beiden Teile befassten sich mit der Elektrifizierung vor allem der Gitarren und der Entwicklung im Studiobereich. In den Big Bands der Jazz-Ära war die Gitarre nur ein beiläufiges Rhythmusinstrument, das mit den lauten Bläsergruppen nicht mithalten konnte. Das änderte sich, als elektrische Verstärker aufkamen – die Gitarren wurden hörbar und damit zum Soloinstrument. Aus der Elektrifizierung ergaben sich zugleich Möglichkeiten zum Experimentieren. Die Saiten wurden auf verschiedene Arten traktiert, Verzerrer, Echo- und Halleffekte sorgten für neuartige Sounds. Manchmal spielten schlicht der Zufall oder aber vorsätzliche Zerstörungen eine Rolle. Siehe die obige Anekdote über Ike Turner.

Vielleicht kein Zufall, dass der Gitarrist, Komponist und Gitarrenbauer Les Paul auch, was wohl weniger bekannt ist, an der Erfindung der Mehrspurtonaufnahme Anteil hatte. Eine echte Archivperle: 1953 demonstrierten Les Paul und seine Frau und Duettpartnerin Mary Ford, in jenen Jahren prominente Hitlieferanten und TV-Stars, vor den Kameras der US-Senderkette CBS sein damals innovatives Aufnahmeverfahren. Was der Film unerwähnt lässt: Les Pauls Unternehmungen in Sachen Studiotechnik basierten auf der Idee des Heimstudios.

Damit ergibt sich ein Bogen zum zweiten Teil, der genau an diesem Punkt endet. Die Duos Les Rita Mitsouko und The Eurythmics dienen dort als Beispiele, wie sich Anfang der 1980er Musikschaffende von den großen Tonstudios emanzipierten und ihre Musik an Orten ihrer Wahl aufzuzeichnen begannen. Im Wohnzimmer, in der Blockhütte oder, wie Lindsey Buckingham von Fleetwood Mac, auf der Toilette. Die Einführung kleiner, leistungsfähiger Computer brachte dann endgültig die räumliche Entfesselung der Musikherstellung.

Verschmelzung von Avantgarde und Pop

In der Dokumentation sind viele Akteure in historischen oder eigens angefertigen Aufnahmen zu sehen. Die Autorinnen widerstehen dabei zumeist der Versuchung, entscheidende Entwicklungsschritte einzelnen Protagonisten zuzuschreiben. Kulturhistorische Darstellungen erfordern diesbezüglich eine gewisse Vorsicht, was die Vulgärkritik häufig missachtet, weil sie zur Personalisierung und damit zur Vereinfachung neigt.

Zur Sendung TV-Sendetermine: Freitag, 10.2.2017 (Teile 1 und 2), 21.45 Uhr, Freitag, 17.2.2017 (3 und 4), 21.50 Uhr, Freitag, 24.2.2017 (5 und 6), 21.50 Uhr, Arte Netz: Erster Teil, zweiter Teil

Vollends unübersichtlich wird es bei der Geschichte der elektronischen Musik. In vielen Ländern wurde zeitgleich mit der Produktion synthetischer Sounds experimentiert. In US-amerikanischen Versuchslabors, im Studio für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks, im legendären BBC Radiophonic Workshop. Wo man zeitweilig mit einem gewissen George Martin zusammenarbeitete …

In Frankreich kreuzte Pierre Henry mit Hilfe des Filmkomponisten Michel Colombier die sogenannte Konkrete Musik mit der Melodik zeitgenössischen Pops. Ergebnis waren Evergreens wie „Psyché Rock“. Der Song erfreut auch noch die Dancefloor-Generation, als Remix von Fatboy Slim.

Überzeugender Kompromiss

Kaum möglich also, alle Akteure der Entwicklung namentlich zu nennen, geschweige denn ausführlich zu präsentieren. Maro Chermayeff und Christine Le Groff entgehen diesem Darstellungsproblem, indem sie einzelne Protagonisten als Beteiligte vorstellen, sie oft auch zu Wort kommen lassen, ihnen aber keine ausschließliche Innovatorenrolle zuschreiben. Der notwendigen Auslassungen wegen immer noch ein Kompromiss, aber eine Annäherung an die historischen Tatsachen, die man angesichts der Fülle des Materials als gelungen betrachten kann.

Die Reihe wird an den kommenden Freitagen mit je zwei Folgen fortgesetzt. Die kommenden Inhalte der kurzweiligen Lektionen: die Rolle des Produzenten, das „Geheimnis der Stimme“, die Entwicklung von Vinyl zu MP3 und die „Generation Sampling“. Unter dem Titel „Soundbreaking: Stories from the Cutting Edge of Recorded Music“ ist im angelsächsischen Bereich eine andere Fassung der Reihe auf DVD und BluRay erschienen, die zwei weitere Teile sowie attraktives Bonusmaterial umfasst.