"Kundschafter des Friedens" Sie arbeiten noch analog

Als vor bald dreißig Jahren mit dem Ende der DDR für Falk, Locke und Jacky die passive Dienstzeit begann, waren sie um die vierzig, im besten Alter also. Ihr Arbeitgeber wurde unverzüglich abgewickelt, die Erfahrungen der drei Spezialisten waren im einigen Deutschland nicht mehr gefragt. So erging es im Osten vielen, nur dass die Ruhiggestellten hier nicht Betriebsschlosser oder Ingenieur waren, sondern Auslandsagenten der Staatssicherheit. Der eine macht jetzt ein wenig in Finanzen, der andere repariert Elektrogeräte, und der Stratege von früher trödelt durch den Tag. Bis im fernen Land Katschekistan eine sogenannte Lage entsteht, die der bundesdeutsche Nachrichtendienst mit seinen supermodernen Methoden nicht bewältigen kann. Auf einmal werden sie wieder gebraucht, die „Kundschafter des Friedens“.

Regisseur Robert Thalheim greift mit dem Titel seines Films nicht nur auf die Terminologie der DDR zurück, er geht auch gleich auf ironische Distanz zu seinem Sujet. Kein vernünftiger Mensch im Osten hat die sozialistischen Spione Kundschafter genannt. Vermutlich nicht mal sie selber. Es soll also komisch werden. Und das wird es zunächst auch.

Die alten Kämpen müssen für die Schnösel von heute die Arbeit erledigen. Da lassen sie sich gern ein bisschen bitten. Aber erst mal müssen sie überhaupt zur Arbeit erscheinen. Die Rekrutierung des Teams, wie sich das Kommando Falk heute etwas zeitgemäßer nennt, inszeniert Thalheim ganz im Stil klassischer Vorbilder wie „Die glorreichen Sieben“ oder auch „Space Cowboys“, bei dem ein paar ausrangierte Astronauten mit ihrem Know-how einen defekten Satelliten vom Himmel holen.

Die Protagonisten werden in solchen Filmen in ihrem Alltag abgeholt, so auch hier. Falk ist gerade beim Tagesbierchen, als er von den BNDlern abgefangen wird. Sofort ergreift er die Flucht, die Instinkte stimmen noch, aber der Rücken macht Probleme. So kriegen sie ihn. Erst ziert er sich, doch dann akzeptiert der Stratege unter drei Bedingungen: Westrente rückwirkend, seine Kompagnons von damals sind mit dabei. Und: „Wir arbeiten analog.“

Die Komik in den fix geschnittenen Eröffnungsszenen basiert auf dem Widerspruch zwischen Selbsteinschätzung und Wirklichkeit. Naturgemäß halten sich die drei Agenten immer noch für tolle Typen und treten gegenüber den jungen Leuten vom BND auch dementsprechend auf. Sie passen zwar nicht mehr in die neue Welt, finden sich in ihr aber auf ihre Weise prima zurecht.

Notfalls dopen sie sich wie Hammerwerfer

Vor dem Fitnesstest präparieren sich die Sportskanonen mit Pillen aus der Dopingapotheke, so dass ihre Werte das Niveau von russischen Hammerwerfern erreichen, wie die Truppenärztin diagnostiziert. Jetzt muss endlich von den Hauptdarstellern die Rede sein, obwohl sich das fast erübrigt, da sie von jeder zweiten Plakatwand grüßen. Für Henry Hübchen (Falk), Michael Gwisdek (Jacky) und Thomas Thieme (Locke) bietet das Drehbuch von Oliver Ziegenbalg und Robert Thalheim eine dankbare Arbeitsgrundlage. Sie können im Prinzip machen, was sie wollen. Slapstick, Dialogwitz, Parodie. Es ist alles drin. Alles alte Schule.

Thalheim, 1974 in West-Berlin geboren, wie man hier vielleicht sagen muss, hat sich in fast allen seinen bisherigen Filmen für die deutsch-deutschen Verhältnisse interessiert. Er besitzt nicht nur ein Gespür für die Tonlagen, er weiß einfach, wovon er erzählt, ob in dem Sozialdrama „Netto“ oder der Fluchtgeschichte „Westwind“; so unterhaltsam seine Geschichten am Ende sind, so ernsthaft ist sein Herangehen.

Dieses Mal allerdings rückt sein Anliegen bald weit in der Hintergrund. In einem Interview spricht er davon, mit der Geschichte auch von gebrochenen Lebensläufen erzählen zu wollen, wie sie für eine Generation nach der Wende alltäglich waren. Und das ausgerechnet am Beispiel von drei Stasi-Rentnern – was für eine grandiose Idee! Komödien haben die einmalige Chance, Grenzen zu überschreiten und in tabuisierte Bereiche vorzudringen, die man sonst vielleicht überhaupt nicht thematisieren könnte, weil sie gesellschaftlich belastet sind.

Leider bleibt es in diesem Fall bei der Idee. Mit dem Aufbruch nach Katschekistan, in dieses reichlich absurde Fantasiegebilde im Restbestand der Sowjetunion, verliert der Film nicht nur sein Tempo, sondern auch seine Philosophie. Zumal das Land nur aus einem einzigen Hotel besteht, in dem die Zeit in den 1970ern stehengeblieben zu sein scheint. Dort trifft das Team Falk, dem die smarte BND-Beamtin Paula (Antje Traue) mitgegeben wurde, auf den Romeo-Agenten Harry (Winfried Glatzeder), der seine analogen Qualitäten als Liebhaber abrufen darf. Lustig ist das immer noch, aber selten richtig komisch.

Als Komödie gestartet, landet der Film im Klamauk. Nachdem noch Jürgen Prochnow als Falks alter Gegenspieler seinen Auftritt hatte, geht es zurück nach Hause, wo die sympathischen Spione ein Finale erwartet, das sie so nicht verdient haben. Zum Schluss gibt es für sie Applaus vom BND. Aber aus den falschen Gründen.

Kundschafter des Friedens. D 2016. Regie: Robert Thalheim. 93 Minuten.