Wohnen in Frankfurt Wohnraum statt Leerstand

In die Papphäuser soll niemand ziehen. Sie stehen symbolisch für leerstehende Wohnungen in der Stadt.

Mit Dutzenden Papp-Häusern, die für den Leerstand in Frankfurt stehen sollen, forderten rund 50 Demonstranten auf dem Römer die Stadt dazu auf, die Wohnungsnot zu bekämpfen. Die Kundgebung hat das Motto „Wohnraum für alle“. Aufgerufen hatte ein Bündnis aus zwölf sozialen und linken Initiativen. Im Rathaus tagte unterdessen die Stadtverordnetenversammlung.

In Frankfurt stünden mehr als eine Million Quadratmeter Bürofläche leer, außerdem zahlreiche Wohnungen, während gleichzeitig Menschen auf der Straße schlafen müssten, beklagte der Aktivist Jakob von Project Shelter. Die Öffnung der B-Ebene in der Hauptwache als Notquartier für Obdachlose zum Übernachten reiche nicht aus. Dort hätten Wohnsitzlose keine Privatsphäre.

Project Shelter engagiert sich seit zwei Jahren für die Rechte von Geflüchteten ohne geklärten Aufenthaltsstatus. Die Aktivisten betreiben ehrenamtlich ein Bistro an der oberen Berger Straße. Der Inhaber stellt es ihnen mietfrei zur Verfügung.

Vor einiger Zeit wurde das Bistro Ziel eines rassistischen Angriffs. Die Täter bedrohten die Aktivisten auch persönlich. Die Initiative hatte in der Vergangenheit drei Mal Gebäude in Frankfurt besetzt, um der Forderung nach einer mietfreien Liegenschaft Nachdruck zu verleihen. Die Stadtregierung lehnt bisher ab, der Gruppe Räume zur Verfügung zu stellen.

Die Linke in Frankfurt beteiligte sich an der Kundgebung vorm Römer. „Die Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum ist berechtigt“, sagte Michael Müller (Linke). Den Antrag der Linken, ein Zentrum für obdachlose Geflüchtete zu schaffen, hatte die frühere Stadtregierung vor gut einem Jahr abgelehnt.

In einer gemeinsamen Erklärung forderten die Unterstützer die Stadt und das Land dazu auf, einen Wohnungsbestand zu schaffen, der nicht profit-orientiert sei. Dazu sollten die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften verpflichtet werden. Abschiebungen verurteilten die Initiatoren der Demo. Dies sind: Afghan Refugees Movement, Stadt für alle, Förderverein Roma, Interventionistische Linke, Stadtteilbüro Bockenheim, Internationales Zentrum, Nachbarschaftsinitiative Nordend-Bornheim-Ostend, No Border FFM, Offenes Haus der Kulturen, Project Shelter, Solidarisches Gallus, Teachers on the Road. „Der Teufelskreislauf aus ‚keine Wohnung gleich kein Job‘ und ‚kein Job gleich keine Wohnung‘ muss durchbrochen werden, sagte der Aktivist Jakob. Eine Meldeadresse dürfe kein Kriterium für einen Arbeitsplatz sein.

Die nächste Demonstration für „Wohnraum für alle“ ist am Samstag, 4. Februar, 14 Uhr, am Frankfurter Hauptbahnhof.