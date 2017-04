Schüler in Frankfurt Schulen schnell bauen

In Frankfurt wächst die Schülerzahl stetig, viele neue Schulen müssen daher gebaut werden. Doch so ein Bau ist eine langwierige Sache - künftig soll das nun schneller gehen.

Die Stadt will künftig Schulen schneller bauen und sanieren. Dezernats- und ämterübergreifende Arbeitsgruppen sollen gebildet werden, Geld im Haushalt in den nächsten fünf Jahren für Schulbauten leichter genehmigt werden. Das haben die Stadtverordneten am Donnerstagabend beschlossen. Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) nannte das Vorhaben einen „Wandel in der Bildungspolitik“.

Bis 2019 muss die Stadt acht Neubauten, 13 Erweiterungen und acht Provisorien errichten. Nach Webers Einschätzung werden wegen steigender Schülerzahlen noch weitere Grundschulen und weiterführende Schulen nötig sein. Durch verzahnte Abläufe und frühzeitige Einbeziehung aller Ämter könnten langwierige Abstimmungsprozesse erspart werden, sagte Weber. „Dadurch gewinnen wir Zeit – und Zeit war in dieser Stadt für Bildungspolitik noch nie so kostbar wie heute.“ Baudezernent Jan Schneider (CDU) nennt das Vorhaben einen „Befreiungsschlag für den Schulbau, der ein Anfang ist“.

Sabine Fischer, die bildungspolitische Sprecherin der CDU, glaubt, dass das parallele Arbeiten sicher ein Zeitgewinn sei, „aber die passenden Plätze für Schulen zu finden, bleibt ein Problem.“ Auch die Grünen gehen davon aus, dass effizientere Abstimmungsprozesse Zeit sparen werden, sagte Birgit Ross. Ein hoher Anspruch an die Pädagogik soll beim schnellen Bauen aber nicht in Frage gestellt werden. „Inklusion und Ganztag brauchen Räume.“ Stefan von Wangenheim (FDP) erwartet, dass durch das Vorhaben nun „endlich Bewegung in die Frankfurter Schullandschaft kommt.“ Er ist aber skeptisch, ob die Vielzahl an beteiligten Dezernaten – sechs werden neben 19 Ämtern in den Arbeitsgruppen sitzen – wirklich Beschleunigung oder nur zusätzliche Stolpersteine bringt.