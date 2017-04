Riedberg Kein Tempo 30

Anzeige

Auf den Erschließungsstraßen im Stadtteil wird es kein Tempo-30-Limit geben. Das hat der Magistrat dem zuständigen Ortsbeirat 12 mitgeteilt. Das Stadtteilgremium hatte sich eine solche Regelung für weite Teile der Riedberg-, der Altenhöfer-, der Graf-von-Stauffenberg- und der Carl-Hermann-Rudloff-Allee gewünscht. Dadurch solle der Verkehr diszipliniert und Fußgängern das Queren der Fahrbahn erleichtert werden, wie es in der Vorlage von SPD, Grünen und Linken heißt.

Die Stadt verweist auf die neue Straßenverkehrsordnung, die auf die Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteilnehmer setze. Geschwindigkeitsbeschränkungen seien demnach nur zulässig, wenn häufig Unfälle aufträten, die nicht auf die Missachtung bestehender Tempolimits zurückzuführen seien. Das sei auf dem Riedberg aber nicht der Fall, so der Magistrat.

An der Graf-von-Stauffenberg-Allee sei die Fahrbahn an Fußgängerüberwegen eingeengt und es gebe Fahrradschutzstreifen, die den Verkehr beruhigen sollen. Lediglich vor Einrichtungen wie Schulen oder Kitas könne ein Tempo-Limit geprüft werden. Vor der Marie-Curie-Schule sei dies auf einem 200 Meter langen Straßenabschnitt schon umgesetzt worden. Eine weiteres Limit komme zeitnah vor der Kita Königsblick auf der Altenhöferallee.

Verkehrszählung unauffällig

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Haupterschließungsstraßen beträgt 50 Stundenkilometer. Regelmäßig misst die Stadt die Geschwindigkeiten. Jüngste Messungen an der Kreuzung Altenhöferallee/Graf-von-Stauffenberg-Allee und an der Marie-Curie-Schule seien unauffällig gewesen, so der Magistrat.

Die Ortsvertreter indes sahen ihren Antrag nur als ersten Schritt hin zu einem generellen Tempo-30-Limit auf allen Riedberger Straßen. Als Vorbild dient Kalbach: Dort habe eine solche Zone die Verkehrssituation beruhigt und werde inzwischen von den Bewohnern befürwortet. hub