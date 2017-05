Freie Theater Wünsche bei Theaterförderung offen

Anzeige

Die Freien Theater bekommen in diesem Jahr mehr Geld. Der Erhöhung des Etats von 1,9 Millionen Euro (2016) auf 2,48 Millionen Euro (2017) haben die Stadtverordneten im Kulturausschuss mit großer Mehrheit zugestimmt. Darüber hinaus sollen in diesem Jahr einmalig knapp eine Million Euro in den Ausbau der Infrastruktur der Freien Theater fließen. Es profitieren vor allem junge Gruppen, die am Mousonturm angedockt sind, sowie die Landungsbrücken und das Theater Willy Praml mit Studio Naxos, dessen Förderung die Stadt verdoppelte.

Gleich geblieben ist die Förderung bei vielen etablierten Theatern wie dem Freien Schauspiel Ensemble, das am Titania in Bockenheim inszeniert. „Wir können in diesem Jahr nur zwei statt drei neue Inszenierungen machen“, sagte Reinhard Hinzpeter, der Leiter des Freien Schauspiel Ensembles. Die Förderung sei bei 130 000 Euro geblieben. Beantragt habe er zusätzlich 70 000 Euro, um die Kosten für Verwaltung und Technik zu decken. Das Geld fließe derzeit aus dem künstlerischen Etat ab. Darüber hinaus zahle die Stadt die Miete und die Nebenkosten für die Spielstätte in der Basaltstraße (90 000 Euro). Hinzpeter hofft, wie viele aus der Freien Theaterszene, auf eine erweiterte Förderung im Jahr 2018. Dann sollen insgesamt 4,5 Millionen Euro für die Freien Theater bereit stehen.

Thomas Dürbeck (CDU) betonte, dass alle Freien Theater mehr gefordert hätten, als sie bekämen. Sebastian Popp (Grüne) sagte, knapp zwei Millionen Euro mehr für Freie Theater seien ein „großer Erfolg“.