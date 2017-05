Frankfurt Biografien im Mittelpunkt

Anzeige

Die Elisabethenschule hat schon glanzvoller ausgesehen. Der Hof vollgestellt mit Containern, Baugerüste an mehren Seiten. Rund um den rund 150 Jahre alten Bau lagern Baumaterialien und Schutt. Der ehemalige Haupteingang in der Vogtstraße ist gesperrt, ein Oberlicht provisorisch abgedichtet. Doch für Angelika Rieber ist das alles nicht so sehr von Belang. Stattdessen interessiert sie sich für jenen kleinen Pflasterstein mit der polierten Oberfläche, der unmittelbar vor dem Eingang in den Fußgängerweg eingelassen. Ein Stolperstein, der an das Schicksal eines jüdischen Mädchens erinnert.

„Das ist eine spannende Geschichte“, sagt Rieber mit Blick auf das unscheinbare Mahnmal. Der Name „Karola Domar“ ist darauf zu lesen. Rieber kennt Domar persönlich. Die ehemalige Elisabethenschülerin jüdischen Glaubens, konnte gerade noch rechtzeitig emigrieren, ehe der nationalsozialistische Massenmord an Europas Juden begann. „Das ist nicht unumstritten“, sagt Rieber, „viele finden, dass Stolpersteine nur an Ermordete erinnern sollten.“

Rieber hat viele Geschichten vom Tod gehört. Doch auch sehr viele vom Leben. Und auch wenn ihre Arbeit untrennbar mit dem größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte verbunden ist, sind es vor allem auch Geschichten des Lebens und Überlebens, die im Zentrum stehen. Seit mehr als 40 Jahren forscht die inzwischen pensionierte Gymnasiallehrerin zur Geschichte Jüdischen Lebens in Frankfurt am Main. Ihre Hauptquelle sind all jene, die die Zeit vor dem Nationalsozialismus noch mit- und die Shoa überlebt haben: Zeitzeugen. Diese bringt sie nun schon seit bald 28 Jahren regelmäßig in Kontakt mit Frankfurter Schülerinnen. Für ihr Engagement wurde sie erst vor wenigen Tagen mit dem German-Jewish History Award der US-amerikanischen Obermayer Stiftung ausgezeichnet.

Ganz Anfang stand der Kontakt zu ehemaligen Widerstandskämpfern. Mitte der 1970er engagiert sich Rieber in einer Arbeitsgruppe gegen Rechts des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Schon damals werden Besuche der Nazi-Gegner in Schulen organisiert. Für konservative hessische Landespolitiker ein Skandal. Doch davon lassen sich die Aktivisten nicht beeindrucken. Doch ein Problem gibt es: „Die Zeitzeugen damals fanden es immer etwas schade, wenn die Schüler nicht vorbereitet waren“, erinnert sich Rieber. Sie und einige andere junge Lehrer wollten das ändern.

Der feste Wille, es besser zu machen

„Die Geschichtsbücher damals waren ziemlich trocken“, erinnert sich Rieber. Die Zahlen stimmen, die Fakten größtenteils auch, doch die persönliche Perspektive fehlt. Rieber schart einige engagierte Kollegen um sich. Es ist der Beginn des Projekts, das heute den Namen „Jüdisches Leben Frankfurt am Main“ trägt. Einen offiziellen Gründungsakt gibt es nicht. Nur den festen Willen es besser zu machen.

Das allerdings gestaltet sich zunächst schwierig. Nur sehr wenige Frankfurter Juden haben die geplante Vernichtung überlebt. Die wenigsten von ihnen sind nach Frankfurt zurückgekehrt und viele, die das unmittelbar nach dem Krieg getan hatten, sind später doch noch ausgewandert. Die Jüdische Gemeinde in Frankfurt besteht schon damals größtenteils aus Menschen, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Frankfurt gekommen sind. Sie können wenig über das jüdische Leben in der Stadt vor der Nazi-Herrschaft berichten. „Es war einfach nicht ihre Geschichte.“

Der Kontakt zu ehemaligen Frankfurterinnen und Frankfurtern kommt ab Anfang der 80er Jahre über das Besuchsprogramm der Stadt zustande. Frankfurt lädt von da an regelmäßig ehemalige jüdische Einwohner der Stadt ein. Für Rieber und ihre Mitstreiter zunächst die Möglichkeit für Gespräche. Für Interviews, die das jüdische Leben der Stadt zumindest teilweise wieder aus der Versenkung hervorholen. Rieber und ihre Kollegen schreiben die Überlebenden an. Und diese antworten bereitwillig. Ab 1989 organisiert die Gruppe schließlich zudem Besuche von Zeitzeugen in Frankfurter Schulen. Rund 10 000 Schülerinnen und Schüler hatten seitdem die Gelegenheit, mit ehemaligen Frankfurterinnen zu sprechen.

Riebers Arbeit ist mit den Jahren nicht einfacher geworden. Die Zeitzeugen werden immer weniger. „Das Konzept, das wir entwickelt haben aber stellt den persönlichen Dialog in den Mittelpunkt“, betont Rieber. Inzwischen sind es die Nachfahren der Zeitzeugen, die in die Schulklassen gehen. Und auch deren Zusammensetzung hat sich inzwischen geändert. „Ich glaube, dass diese Erfahrung für Kinder mit Migrationshintergrund besonders wichtig ist“, sagt Rieber. Schließlich könne an deren eigene Migrationserfahrung angeknüpft werden.

Rieber lehrt inzwischen nicht mehr selbst. Doch auch im Ruhestand betreibt sie das Projekt „Jüdisches Leben“ weiter. Für die nahe Zukunft plant sie Veranstaltungen zur jüdischen Migration in die Türkei während der NS-Zeit. Zudem will sie sich für ein Denkmal für die Kindertransporte aus Frankfurt stark machen.