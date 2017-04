Abrechnung mit dem Magistrat „Warum habt ihr das nicht gesagt?“

Anzeige

Zu einem politischen Scherbengericht entwickelt sich am Donnerstagnachmittag im Römer die Debatte über den Neubau des Krankenhauses Höchst. Vor wenigen Tagen ist bekanntgeworden, dass der erste Bauabschnitt sich noch einmal um 50 Millionen Euro verteuert – auf jetzt rund 286 Millionen Euro. Stadtverordnete aller Fraktionen üben im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtparlaments heftige Kritik an der Informationspraxis des Magistrats.

Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) ist eigens in den Ausschuss geeilt, um „erste Fragen“ der Stadtverordneten zu beantworten, wie er sagt – obwohl das Thema gar nicht auf der Tagesordnung steht. Doch die Auskünfte des Stadtrats fachen die Erregung eher noch an. Der Grüne verweist darauf, dass der Magistrat in einem Controlling-Bericht vom 11. November 2016 „auf den Seiten 62 bis 63 und 72“ über die Baukostensteigerung informiert habe.

Im Übrigen seien bei „langfristigen Projekten Baupreissteigerungen nicht auszuschließen“. Majer fügt hinzu: „Das dürfte als bekannt unterstellt werden.“ Und Majer gibt zu: Es könnte noch schlimmer kommen. Das Projekt Klinikum Höchst umfasse ja insgesamt drei Bauabschnitte. Über Kostensteigerungen im dritten Bauabschnitt seien „noch keine belastbaren Aussagen möglich“.

Dem CDU-Fraktionschef platzt der Kragen

Als Erstem platzt dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael zu Löwenstein der Kragen. Die Fragen der Stadtverordneten seien „nicht ernsthaft beantwortet“, grollt er. Es könne nicht sein, „dass der Magistrat auf Kleingedrucktes verweist“. Die Kostensteigerung komme keineswegs nur durch gestiegene Baupreise zustande. Zahlreiche andere Positionen „in Millionenhöhe“ seien bisher nicht berücksichtigt worden. Da stelle sich schon die Frage an die Fachleute: „Warum habt ihr das nicht gesagt?“

Der Finanzexperte zu Löwenstein erinnert daran, dass die CDU sich schon 2014 nur sehr schweren Herzens entschieden habe, den damaligen Kosten zuzustimmen. Er droht: „Wir werden uns die Unterlagen sehr sorgfältig ansehen“, das sei erst der Anfang eines langen Prozesses. Aber es wird im Ausschuss deutlich: Die Stadt Frankfurt kommt aus der Kostenfalle nicht mehr heraus, die Verträge verpflichten sie, das Projekt zu vollenden. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch sagt: „Was wir seinerzeit als Opposition befürchtet hatten, tritt jetzt ein.“ In beschwörendem Ton sagt sie: „Wir müssen es hinkriegen, dass Großprojekte kalkulierbarer werden, dass wir frühzeitig Risiken abschätzen können.“ Die Diskussion über das Krankenhaus stehe erst am Anfang. „Da kommt was hinterher.“

Politisch verantwortlich von 2012 bis zum Juli 2016 war die damalige Gesundheitsdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Zuvor hatte sie von 2009 an als Geschäftsführerin die Errichtungsgesellschaft für das Klinikum geleitet. Der Name Heilig fällt in der Debatte nicht. Doch die Grünen argumentieren sehr defensiv. Fraktionschef Manuel Stock sagt lediglich, die Stadtverordneten müssten sich Gedanken darüber machen, Baupreissteigerungenvon Anfang an in die Kosten einfließen zu lassen. Die Opposition findet scharfe Worte.

„So geht es überhaupt nicht“, sagt FDP-Fraktionschefin Annette Rinn zum Verhalten des Magistrats. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Dominike Pauli verurteilt „mangelnde Kompetenz“ der Stadtregierung.